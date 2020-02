El Banco Central impuso fuertes bajas en tasas de todas las tarjetas de crédito

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió, a través de las Comunicaciones A6911 y A6912, impulsar una fuerte baja en las tasas de financiamiento de todas las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias, que pueden alcanzar hasta el 224% en un año.

"La medida fue adoptada en el contexto de bajas consecutivas de la tasa de política monetaria y la desaceleración de la inflación, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables e impulsar la recuperación del crédito al consumo", dijo el BCRA en un comunicado.

Con respecto a la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito bancarias, el BCRA estableció que los bancos no podrán cobrar más de un 55% de interés nominal anual. En relación a las tarjetas de crédito no bancarias, dispuso dejar sin efecto decisiones de la gestión anterior que modificaban la base de cálculo de la tasa y la elevaban considerablemente.

"A partir de ahora, la tasa de interés de estas tarjetas no podrá superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos", informó la entidad, que agregó que el Directorio también decidió que los bancos "no podrán comunicar a los usuarios por 180 días incrementos en las comisiones que cobran ni informar la creación de otras nuevas, salvo aquéllas que a la fecha ya hayan sido informadas al BCRA".

Según un reporte de BAE Negocios, el Banco Hipotecario es el que mayor tasa anual cobra a sus clientes, (224,37%), seguido por el HSBC (156,65%), el Banco Patagonia (156,64%), y el Banco Columbia (154,29%). En el ranking se suceden el BBVA (153,88%), el Santander (151,65%), el Itau (149,61%), el Supervielle (146,39%), el Comafi (145,93%) y el Galicia (140,55%).

DS