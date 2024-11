El BCRA quebró la racha de compra de divisas y las reservas cayeron más de US$ 1.400 millones

En la última jornada hábil de noviembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$ 171 millones en el mercado cambiario y las reservas perforaron los US$ 31.000 millones tras experimentar una caída diaria de más de US$ 1.400 millones. De todas maneras, el mes cerró con saldo positivo para el banco de bancos en materia de compras de divisas.

La entidad conducida por Santiago Bausili quebró una racha de 42 ruedas consecutivas sin ventas netas a pesar de que las cantidades operadas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) treparon a US$ 622 millones. "Se trata del volumen más alto desde el 4/4 (US$ 655 millones) y el segundo volumen más alto del año", indicó el economista Javier Giordano.

“Argentina no está cara en dólares, está cara en impuestos”, analizó un especialista

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El BCRA volvió a vender dólares y cayeron las reservas

A lo largo de la última semana de noviembre, la autoridad monetaria logró hacerse de US$ 147 millones e hilvanó el cuarto mes consecutivo con un resultado positivo al totalizar compras por US$ 1.440 millones. En octubre había alcanzado los US$ 1.530 millones mientras que en septiembre capturó US$ 373 millones y en agosto US$ 380 millones.

En cuanto a las tenencias internacionales brutas del BCRA, registraron un retroceso diario de US$ 1.424 millones y cayeron a US$ 30.212 millones tras haber tocado un máximo en la era Milei durante la jornada previa (US$ 31.636 millones).

“Los saltos fuertes del volumen suelen ser indicadores de reversión de tendencia en el MLC, no de profundización. Más aún para el lado de ventas cuando se dan a fin de mes. Además, cayeron fuerte la brutas, pero eso debe estar explicado por movimientos de encajes en en dólares típicos de fin de mes y pago BOPREAL serie 2", explicó el economista Gabriel Caamaño.

El analista económico de Outlier hace referencia a un fenómeno que ocurre sobre el final de cada mes en el que se producen maniobras de encajes que se promedian mensualmente y están comprendidos dentro de la Posición Global Neta en Moneda Extranjera (PGNMN). Al tratarse de un ajuste contable, en los próximos días los coeficientes se normalizarán y las reservas brutas recuperarán parte del terreno cedido.

Dólar, riesgo país y mercados: cómo cerraron en noviembre

Respecto del panorama cambiario, el dólar blue cayó -0,44% a $1.120, el MEP avanzó 0,10% a $1.075 y el contado con liquidación (CCL) subió 0,10% a $1.109. Colocando la lupa sobre el comportamiento mensual de las cotizaciones paralelas, se detecta una baja de hasta $75, en línea con la compra de divisas por parte del Central.

El ingreso de dólares producto del blanqueo de capitales y una liquidación del sector agroexportador mayor a la esperada prolongaron el "veranito" que viven todos los segmentos de la moneda estadounidense. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial ya se estabilizó por debajo del 10%.

En cuanto al riesgo país, se mantuvo en los 752 puntos básicos. Si bien implica un aumento desde el mínimo de 720 que anotó el 20 de noviembre, el indicador elaborado por JP Morgan exhibió una reducción significativa desde los 2.102 que acusó en enero de 2024.

El buen clima permeó también en la bolsa de valores con un avance de 1,23% del Merval. La mayor parte de las acciones líderes se tiñeron de verde mientras que los bonos soberanos operaron mixtos. Por el momento, ni la devaluación de Brasil ni las amenazas arancelarias de Donald Trump parecen hacer mella en la euforia que domina al mercado doméstico.

MFN CP