El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, “en 2025 se termina el cepo”

El Gobierno estaría preparando una propuesta de cara a cerrar una acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional con el fin de que lleguen nuevos dólares al país y así finalmente poder salir del cepo tal como confirmó Luis Caputo que sería en 2025. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“La vocera del Fondo Monetario Internacional confirmó que el Gobierno argentino trabaja en una propuesta de nuevo acuerdo para el repago de la deuda que tiene Argentina”, comentó Ariel Maciel. “El ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista periodística, también confirmó que está trabajando para hacer una presentación y, en ese contexto, dijo que lo importante es la plata que puede llegar a venir”, agregó.

Posteriormente, Maciel planteó: “El Gobierno está analizando una propuesta, tampoco es que ellos la tienen o que le dieron algún tipo de indicativa para que el FMI la analice, todo está vinculado a la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos”. Luego, manifestó que, “quizás hay que esperar a la asunción de Trump en enero y mientras tanto el Gobierno va a ir trabajando en la propuesta”.

¿En 2025 se termina el cepo?

“Si llegan esos USD 12.000 millones que pretende el Gobierno, teniendo en cuenta que la inflación mayorista fue una gran noticia, la expectativa de devaluación y el índice inflacionario van convergiendo, faltarían solamente los dólares para salir del cepo”, sostuvo el entrevistado. “Caputo dijo que en 2025 se termina el cepo, no sabemos si en enero o en diciembre pero durante ese año está puesta la mira”, complementó.

Las empresas nacionales estarían empezando a adquirir productos terminados mediante la importación

Por otro lado, el periodista señaló: “Hay fábricas que tienen distintos productos, que algunos dejaron de hacer y, teniendo en cuenta la gimnasia de acceso al comercio exterior para poder comprar insumos, están comprando productos terminados para mantener el canal de comercialización”.

“La competitividad ya no existe entre uno y otro, cada vez hay más beneficios para la importación y los costos para la producción nacional, ni hablar para la exportación con un dólar totalmente quieto, hace que sea muy difícil competir”, expresó Maciel, que después concluyó: “Todavía no hay una inundación de productos terminados en las góndolas porque todavía no está la demanda para eso”.