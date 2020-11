El blue cerró a $163 y poco a poco se va achicando la brecha

Hoy el dólar paralelo bajó $4 y quedó en $161y también estuvieron a la baja los dólares financieros al tiempo que subían las variantes oficiales, con lo que la brecha se va haciendo más chica.

En base al mayorista oficial es que se calcula la brecha con los dólares libres: con el blue es de 103,72%; con el CCL, de 83,97%, y con el MEP, de 76,83%.

Como se propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, e incluso se los dijo a los empresarios más importantes del país el lunes pasado, la idea de achicar el gap entre los dólares libres y los oficiales lo viene cumpliendo paso a paso con la venta de bonos y dólar futuro.

Aunque para ello tenga que recurrir a un seguro de cambio, como lo son los bonos dollar linked, con lo que va a logrando (por ahora) desdolarizar la economía.

Además del blue, bajaron el contado con liqui, $1,57, para cerrar en $147,12, y el MEP, con una baja de 37 centavos, al terminar la jornada en $140,80, vendedor en ambos casos.

Hay que tener en cuenta que los especialistas de la city señalan al dólar turista, que hoy subió 41 centavos y terminó en $139,01, es el piso al que podría llegar el dólar bolsa, porque no iría más abajo.

De ahí que se especule con que el Gobierno saque el impuesto del 35% de adelanto de Ganancias (son muy pocos los que pueden comprar los u$s200 autorizados: algunos trabajadores privados, aunque casi todos los estatales y los funcionarios) para bajar aún más ese piso.

La suba del solidario está en consonancia con la suba del minorista del Banco Nación, que fue de 25 centavos, por lo que quedó en $78,25 para la compra y $84,35 para la venta.

El mayorista subió 41 centavos y cerró en $78,03.

El total negociado en la ronda de hoy fue de u$s182 millones y el Banco Central habría comprado u$s9 millones.

Riesgo país

El riesgo país bajó 0,3%, en su cuarto día de baja consecutiva, y se ubicó en 1.431 puntos básicos, un nivel todavía alto y más para un país que acordó con sus acreedores y no está en default, por lo que no puede recurrir a los mercados externos a tomar deuda, pero sí lo está haciendo en el mercado interno, al tiempo que desinvierte en bonos, en particular los de la Anses.

Esto desfinancia el esquema jubilatorio, con lo que cumple en parte con lo conversado con organismos internacionales de ajustar por el lado de la clase pasiva.