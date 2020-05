El Central ajusta el cepo y advierten que las medidas pueden presionar sobre la inflación

El Banco Central profundizó esta semana las restricciones para desanimar una dolarización creciente en el mercado oficial, lo que insume una pérdida constante de reservas, en el marco de una estrategia de convalidar un deslizamiento muy gradual del dólar oficial que desalentó la liquidación de divisas por parte de exportadores e incentivó la demanda de los importadores. También endureció aún más las normas para la operación de los dólares financieros alternativos (Contado con Liquidación y MEP).

Los analistas consultados por PERFIL evaluaron que las medidas presionan al blue, lo que agrandará la brecha, y como hay restricciones cambiarias que afectan a los importadores, advierten que pueden “tener un impacto en la inflación”.

A su vez, para estimular el ahorro en pesos, el BCRA dispuso ayer que la tasa de intéres mínima para los plazos fijos en esa moneda deberá equivaler al 79% de la tasa de Leliq, o sea que a partir de los lunes los bancos deberán ofrecer un rendimiento 30,02% (TNA), una suba de casi 4 puntos respecto al actual al 26,6%. También amplió la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuar depósitos a tasa variable, ligados a la cotización del dólar. Esa opción es por un importe de hasta 2 veces el valor total de sus ventas de cereales y/u oleaginosas registradas desde el 1° de noviembre de 2019.

Entre las restricciones cambiarias anunciadas el jueves, el BCRA estableció que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de importaciones o deudas.

Impacto. Guido Lorenzo, de LCG planteó que “el mayor riesgo de la medida es que puede empezar a tener impacto la brecha sobre los precios, si el importador tiene que acceder con otro tipo de cambio lo va a tratar de trasladar a precios”. El economista opinó que “yo hubiese ido por una franca devaluación en vez de meter tantas distorsiones” y consideró que “no sirve para frenar la dolarización, mientras más medidas de restricción muestre más sensación de que faltan dólares hay, y más se van a demandar, y va a ir a un precio alto el blue”.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, afirmó que “se frena una parte de la dolarización en el mercado oficial pero no las expectativas de devaluación de mediano plazo, le puede agregar presión al blue, y sí tener impacto en la inflación la brecha ahora, sobre todo si las empresas empiezan a importar al dólar paralelo”. El economista relativizó además la mejora en las tasas de interés al juzgar que “en este contexto es dificil que la gente quiera ahorrar en pesos”. De igual mirada, el financista Christian Buteler dijo que la tasa “es un poquito más, pero sigue lejos de la inflación esperada”, auguró una “tendencia ascendente del blue” y que “habrá de vuelta problemas con las importaciones, y un importador probablemente para cubrirse, va a ir subiendo sus precios al valor del blue porque las trabas implican que no saben cuando te van a dejar pagar o no con el dólar oficial”.

Santiago Gambaro, de Analytica, analizó que “la economía está cayendo 20% y las importaciones al 30% ¿cómo puede ser que aumente 46% la demanda de dólares de importadores?, no tiene relación, hubo mucho movimiento especulativo de importadores que se financiaban con pesos para cancelar deuda con el exterior al tipo de cambio oficial”. Sobre si presionará a la inflación, Gambaro cree que “la medida genera un costo y puede haber un traslado a precios, pero en este contexto, el impacto va a estar muy diluido por la caída en la demanda”.

Cierre. En la primera rueda tras las nuevas restricciones, el dólar mayorista cerró a $68,54, un alza diaria de 9 centavos. Pero a diferencia de la postura vendedora de las últimas semanas, el Banco Central esta vez compró entre US$ 280 millones y 300 millones, según fuentes del mercado.

“Pudo recuperar lo vendido esta semana, y en el mes habría quedado vendido alrededor de US$ 700 millones”, estimó Sebastián Centurión, de Abc Mercado de Cambios. El dólar mayorista trepó en el mes $1,70. El dólar minorista para venta cerró en $70,75, un alza diaria de 7 centavos, y en el mes de $1,59.Por su parte, el blue culminó a $125, un aumento de $1 frente al jueves, y de $7 durante mayo. Por el impacto de las trabas, los dólares financieros culminaron con bajas de 1,82% en el MEP y de 2,71% el CCL.