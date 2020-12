El dólar mantuvo la calma y el Central logró recuperar reservas

El dólar blue cerró ayer a $ 148, o sea una suba diaria de $ 2, tras haber registrado el jueves su valor más bajo desde fines de septiembre, y tuvo una caída semanal de $ 2. Así, la brecha en una semana se redujo de 83,7% a 80% con el mayorista oficial que terminó en $ 82,21, un alza semanal de 56 centavos.

En un clima de mayor calma cambiaria, el BCRA logró por tercera rueda seguida comprar divisas, que operadores estimaron en US$ 22 miillones. Gustavo Quintana, de Pr Cambios, destacó que en diciembre “por primera vez en muchos meses, el BCRA logra exhibir un saldo positivo por su regulación cambiaria, que, si bien de poco monto hasta ahora, contrasta con las fuertes pérdidas de reservas de los meses anteriores”.

Según fuentes del mercado, ese saldo positivo en diciembre es cerca de US$ 50 millones. La entidad monetaria está recomponiendo reservas. El stock bruto se ubicó US$ 38.750 millones lo que implica una suba en el mes de US$ 98millones.

Por su parte, el dólar minorista para la venta cerró en $ 87,85, un incremento semanal de 69 centavos, y el dólar ahorro quedó en $ 144,95.

En cuanto a las divisas financieras, el dólar MEP y el Contado Con Liquidación quedaron por abajo del dólar ahorro, al finalizar en $ 139,77 y $ 142,35, con lo cual las brechas se ubicaron en torno al 70%. El analista Gustavo Ber señaló que “los dólares financieros siguen presionados, por la estacional mayor demanda de pesos y las intervenciones oficiales, por lo cual continúan sorpresivamente por debajo del dólar ahorro , una condición que podría resultar sólo circunstancial en vista a la creciente percepción de abaratamiento de dichas referencias”. El director de PPI, Matías Roig, sostuvo además que también incide que “hay gente que por el impuesto de Bienes Personales quiere terminar el año en bonos y eso podría tener cierto efecto puntual también sobre los tipos de cambios; esto es porque los bonos argentinos están exentos de dicho impuesto, por lo cual siempre se ve a fin de año una mayor demanda de estos activos”.

Emisión. Un informe de Consultatio planteó que “replicar la calma” de diciembre en los próximos meses será un desafío ya que habrá que ver cómo pega la resaca monetaria” en enero y febrero “donde la demanda de dinero es menor”. En ese sentido, el financista Christian Buteler advirtió ayer en twitter que “sigue el festival de emisión” al indicar que el 4 de diciembre “el BCRA volvió a enviar $ 100.000 millones al Tesoro en concepto de Transferencia de Utilidades”.

“En el año por utilidades giró $ 1.452.000 millones y por Adelantos Transitorios otros $ 407.720 millones Total $ 1.859.720 millones”, precisó Buteler.