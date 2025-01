La economía argentina crecerá 5 puntos en 2025, y mantendrá ese ritmo de suba en 2026, según estimó el Fondo Monetario Internacional en su último reporte del World Economic Outlook (WEO), que se presentó este viernes 17 de enero en Washington DC.

El World Economico Outlook es un informe que el organismo internacional suele presentar dos veces al año con las perspectivas de crecimiento por país. En esta oportunidad, el FMI mantuvo la estimación sobre el crecimiento de la economía argentina para 2025 en 5 puntos como había estimado en octubre pasado, pero ajustó levemente a la suba las perspectivas para 2026, cuando proyecta que Argentina logre el mismo crecimiento que en 2025, lo que supone una mejora de 0.3% respecto de la última proyección.

Héctor Torres: “El FMI está impresionado por el superávit fiscal de Argentina”

Estos datos sitúan a la economía argentina en el quinto lugar, entre las que más van a crecer en 2025, sólo precedida por India 6.5%; Filipinas 6,1%; Kzajistán 5,5% e Indonesia 5,1%.

En la conferencia de prensa en que se presentó el Outlook participaron, Pierre-Olivier Gourinchas, Economic Counselor and Director of the Research Department; Petya Koeva Brooks, Deputy Director of the Research Department y Deniz Igan, Division Chief in the Research Department.

El dato cobra relevancia porque se conoce justo antes de que Javier Milei y Luis Caputo se encuentren este domingo con Kristalina Georgieva en Estados Unidos, mientras se ultiman los detalles para un nuevo acuerdo con el organismo que le de fondos frescos a la Argentina para salir del cepo cambiario.

Las perspectivas de una economía mundial "Divergente e Incierta"

El FMI proyecta un crecimiento mundial del 3,3 por ciento tanto en 2025 como en 2026, por debajo del promedio histórico (2000-19) de 3,7 por ciento. por ciento.

"El pronóstico para 2025 se mantiene prácticamente sin cambios con respecto al informe económico mundial de octubre de 2024. Outlook (WEO), principalmente debido a una revisión al alza en Estados Unidos que compensó la caída revisiones en otras economías importantes", explicaron desde el organismo. Se espera que la inflación general mundial disminuya al 4,2 por ciento en 2025 y 3,5 por ciento en 2026, convergiendo nuevamente hacia el objetivo antes en las economías avanzadas que en los mercados emergentes y economías en desarrollo.

El crecimiento del PIB mundial en el tercer trimestre de 2024 fue 0,1 puntos porcentuales inferior al previsto en el Outlook de octubre de 2024, tras la publicación de datos decepcionantes en algunos países asiáticos y europeos.

Simonetta sobre el acuerdo con el FMI: “Si Trump está decidido, es muy probable que se logre algo favorable”

El crecimiento en China, del 4,7 por ciento en términos interanuales, estuvo por debajo de las expectativas. El crecimiento de las exportaciones netas más rápido de lo esperado compensó sólo parcialmente una desaceleración más rápida de lo esperado en consumo en medio de una estabilización retrasada en el mercado inmobiliario y un nivel de consumo persistentemente bajo. confianza.

El crecimiento en India también se desaceleró más de lo esperado, por la caída de la actividad industrial.

En relación a la eurozona, el crecimiento siguió siendo moderado (con El desempeño de Alemania fue inferior al de otros países de la zona del euro), lo que refleja en gran medida la continuación debilidad en las exportaciones manufactureras y de bienes, incluso cuando el consumo repuntó en línea con la recuperación de los ingresos reales.

"En Japón, la producción se contrajo levemente debido a la oferta temporal interrupciones. En cambio, en Estados Unidos el impulso se mantuvo sólido y la economía expandiéndose a una tasa del 2,7 por ciento en términos interanuales en el tercer trimestre, impulsado por fuertes consumo", señaló el informe.

Acerca del Outlook del FMI: qué significa este estudio

El informe Perspectivas de la economía mundial (WEO, por sus siglas en inglés) es una encuesta de perspectivas y políticas realizada por el personal técnico del FMI, que generalmente se publica dos veces al año, con actualizaciones intermedias. Presenta análisis y proyecciones de la economía mundial a corto y mediano plazo, que son elementos integrales de la supervisión que realiza el FMI de la evolución y las políticas económicas de sus países miembros y del sistema económico mundial.