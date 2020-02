ANSES planea integrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor con la jubilación mínima

El director de la ANSES, Alejandro Vanoli, aseguró que el aumento de las jubilaciones que dispuso el Gobierno de Alberto Fernández "va a ser positivo en términos reales" y agregó que “los jubilados, aún los que quedaron por debajo del 13%” de la medida oficial, “le van a ganar a la tasa de inflación” del primer trimestre del año.

El funcionario destacó que el Estado está haciendo un "esfuerzo" sobre el sistema previsional con un "criterio de equidad". "El objetivo del cambio de movilidad jubilatoria", explicó, "no era tener un ahorro fiscal absoluto, sino buscar un instrumento para poder beneficiar a los sectores más postergados".

El funcionario reveló, por otra parte, Además, reveló que está en los planes del Gobierno integrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con la jubilación “Los pocos recursos que hay tienen que ir a quienes menos tienen”, argumentó y agregó que “con un país quebrado, se está beneficiando al 75% de los jubilados, 86% de los beneficiarios del sistema previsional”.

Entrevistado en el canal C5N, Vanoli aclaró que la suma fija de 1.500 pesos corresponderá “por beneficio” y no por beneficiario, de modo que quien perciba, por ejemplo, una jubilación y una pensión tendrá el aumento de 2,3% y 3.000 pesos. “Si se computa el 2,3% y la suma fija y se contabiliza el bono de 5 mil de enero, en términos fiscales el efecto es neutro, esto no se hizo para ajustar si hizo desde esta perspectiva: no hay recursos y la única manera de sacar de la línea a las jubilaciones pensiones es aumentando a las más bajas”, explicó.

En una entrevista en Radio 10 este domingo, Vanoli dijo que "si se computa todo el gasto previsional, es decir, el pago de marzo, incluyendo el pago del bono y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el gasto previsional es neutro, e incluso es ligeramente positivo: hay un aumento muy moderado del gasto en el trimestre, si se computa todo lo ejecutado en el sistema previsional".

Por otra parte, Vanoli opinó que el índice de inflación de enero del 2,3% es “muy auspicioso”, a lo que se suma que “en febrero se está notando una desaceleración” en los precios, aunque “todavía en niveles muy altos, que no nos conforman”.

Vanoli anunció el viernes un incremento de 13% para los jubilados que reciben la pensión mínima y para los beneficiarios de las asignaciones familiares y AUH. El aumento consiste en una suma fija de 1.500 pesos para todos los jubilados, mientras los pensionistas que cobran el monto mínimo y los beneficiarios de las asignaciones familiares tendrán en añadido un aumento de 2,3%.

El titular de la Anses aclaró que 86,8% de las prestaciones iguala o supera el monto que estaba previsto de acuerdo a la órmula jubilatoria del Gobierno anterior que fue derogada cuando asumió la actual gestión en diciembre del año pasado. "El 86,8% de los beneficiarios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56% que correspondía a la fórmula derogada", sostuvo Vanoli, quien explicó que en total, 11,8 millones de personas resultarán beneficiadas con estos incrementos.

DS