El Gobierno anunció aumento del 13% en jubilaciones mínimas y 170 medicamentos gratuitos

Este viernes 14 de febrero, el Gobierno anunció el aumento del 13% en los haberes de las jubilaciones mínimas y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que el resto de las jubilaciones recibirán una suma fija de $1500 y un 2,3% adicional. Además, desde el PAMI anunciaron una lista de 170 medicamentos gratuitos.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, lo anunciaron esta tarde el presidente Alberto Fernández, junto al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, y la titular del PAMI, Luana Volnovich. El aumento se oficializará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la semana próxima.

Vanoli comunicó que dispusieron “el aumento para las jubilaciones mínimas y asignaciones familiares del 13%, con un aumento de suma fija de $1500 para todos los beneficios y un 2,3% de aumento adicional”, que regirán desde marzo. El titular de la Anses aseguró que “el 86,8% de los beneficios reciben un incremento mayor a la formula derogada". Y agregó: "Estamos hablando de 11,8 millones de personas que reciben un beneficio adicional, y si contáramos el bono de $5000 de enero, las jubilaciones inferiores a $20.000 tendrán un incremento en el trimestre del 18%".

Por su parte, Volnovich anunció que el PAMI tendrá “una lista de 170 remedios y principios activos gratuitos que son los necesarios para cuidar la salud de los afiliados". El vademécum, dijo, está construido "en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Confederación de Médicos de la Argentina, y de los consumos que PAMI tuvo en los últimos años”.

La titular del PAMI detalló que el programa cuenta con una inversión de 30.000 millones de pesos y explicó que fue elaborado “no con una lógica presupuestaria, sino con la lógica del cuidado de la salud, una lógica sanitaria”.

El Gobierno planea tener un nuevo índice de movilidad jubilatoria en marzo

Al tomar la palabra, el presidente dijo que "los jubilados fueron los que perdieron derechos en estos años a tener medicamentos adecuados e ingresos adecuados". "Cuando sacamos la Ley de Emergencia Solidaria nos decían que habíamos congelado las jubilados, y ese universo tuvo un incremento mayor al que hubieran tenido si se aplicaba la fórmula que derogamos", remarcó el mandatario.

Al recordar sus promesas durante la campaña electoral, remarcó: "Vamos a seguir tratando de cumplir todas las obligaciones de nuestro país, pero no a costa de los que menos tienen. Les damos los medicamentos que no tenían y los recursos que no tuvieron".

Luego de asumir, el presidente Alberto Fernández dispuso un cambio de metodología para establecer los incrementos a los jubilados, y suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba vigente.

La modificación se produjo a partir de la sanción de la ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva en diciembre pasado, hasta que determine un nuevo esquema. Mientras tanto, se otorgaron sumas fijas para los sectores que cobran las jubilaciones más bajas y las pensiones no contributivas, con adicionales de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero.

