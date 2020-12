Se viene el Procrear 2: cuáles serán las diferencias con el anterior

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que el Gobierno lanzará una nueva versión del programa Procrear, que apuntará a "generar un mercado de capitales que financie esta iniciativa" .

El funcionario explicó que uno de los puntos principales de la nueva versión del Procrear es "que no haya que tener condiciones económicas para acceder a un crédito, sino las condiciones para poder devolverlo, en función de un programa solidario".

Para Ferraresi, "el Procrear tiene una necesidad fundamental en el tema del recupero financiero. Tenemos que hacer un replanteo, porque en el inicio del Programa, había aportes de la ANSeS. Ahora, debemos generar un mercado de capitales que aporte a esta iniciativa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión", señaló.

También, remarcó en declaraciones al canal C5N que la decisión es "no definir dos niveles de viviendas, sino un solo tipo".

El principal plan de viviendas de Cördoba quedó en Stand by

De acuerdo al ministro, "la Argentina, históricamente, ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no tiene posibilidad de crecimiento y donde el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo".

"Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda", expresó Ferraresi, en declaraciones televisivas.

A su criterio, "se estigmatiza con que las viviendas sociales se regalan. A partir de este tiempo todas las viviendas se pagan, en un sistema de recuperación solidaria, donde en una articulación entre los bancos y la ANSeS vamos a generar un código de descuento directo del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes".

Cómo será el acceso

Entre otros conceptos, en la entrevista televisiva Ferraresi recordó que el presidente Alberto Fernández "ha tomado a la vivienda como un eje claro para el desarrollo de la Argentina" y se refirió al programa Casa Propia, Construir Futuro, con el que prometen dar desde el Estado 264 mil soluciones habitacionales para los próximos tres años. Vale recordar que el programa fue lanzado esta semana en Tierra del Fuego.

"Como es un programa federal cada jurisdicción define sus propiedades", aclaró Ferraresi e indicó que "a partir de este volumen de viviendas que vamos a hacer con inversiones del Estado seguramente aparecerán distintos bancos y otras alternativas para que aparezca más financiamiento para darle más volumen a este programa", indicó pero hizo especial énfasis en reconocer que "siempre primero estará el Estado con financiación propia".

"La idea es que la vivienda sea un disparador recuperador en función del trabajo que genera y en función del Producto Bruto de Argentina", señaló el ministro. La idea es que muchos argentinos puedan pensar en la vivienda "como un derecho", agregó

Consultado acerca de cómo seguirá el Plan Procrear, Ferraresi admitió "vamos a crear un Procrear 2", y recordó que los dos grandes cambios respecto al plan anterior serán "primero definir un solo tipo de vivienda y luego que no haya que tener condiciones económicas para poder acceder a un crédito sino para devolverlo en función de un programa solidario", explicó.

Además, el ministro que acaba de suceder en el cargo a María Eugenia Bielsa recordó que "en esta etapa estamos con el plan de construir 6000 nuevas viviendas y entregar 9000, lo que nos queda en este año". y recordó que el trabajo ahora se centra en "generar un mercado que aporte capitales a ese programa para generar un proceso gradual con esto el recupero de la inversión", señaló al recordar que ya no recibe aportes del Anses.

En cuanto al desarrollo de viviendas, Ferraresi explicó que "en los últimos años en la Argentina se construyeron un promedio de 20 mil viviendas por año. Nosotros vamos a pasar a hacer entre 60 y 75 mil viviendas por año, con lo cual vamos a generar en el mercado una realidad de demanda totalmente distinta", expresó.

También hubo espacio para hablar de los costos, en la construcción de como aumentan conforme comienza a dispararse la actividad. Al respecto Ferraresi indicó que están manteniendo reuniones para lograr acuerdo de precios"