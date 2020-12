El principal plan de viviendas de la Provincia quedó en stand by

Todo parece indicar que el anuncio del lanzamiento de 25 mil viviendas que hizo la Provincia en marzo del año pasado quedará en eso, un anuncio. En el marco de la campaña en la que el gobernador Juan Schiaretti buscaba su reelección, se presentó un plan para atender unos de los problemas más serios y crónicos en la provincia como es el déficit habitacional. Pero a un año y medio de esa presentación, no hubo avances en un aspecto clave, el financiamiento. La noticia del lanzamiento y financiación de 25 mil viviendas generó mucha expectativa. No solo por la posibilidad de alcanzar un techo propio para muchas personas, sino también por lo que implica la construcción en términos de generación de empleo y de derrame en una infinidad de actividades. Como dato para comprender el interés del programa provincial vale recordar que, en julio de 2019, es decir a pocos meses de su lanzamiento, ya había 41 mil solicitudes para acceder al plan.

A fines del año pasado la Provincia reconoció que había complicaciones en la continuidad del plan, producto de que el ente que financiaría una parte considerable del programa, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), tenía dudas por la capacidad de pago del país que aún no había acordado con los acreedores externos. La sombra del default soberano frenó esos desembolsos. En tanto, a principios de año, el sector privado de Córdoba a través de las cámaras que nuclean a las firmas constructoras, empezaron a consultar por la evolución del plan, remarcando la capacidad que tiene la vivienda para reactivar la economía. Finalmente, el acuerdo con los acreedores externos del país se logró, pero los fondos para financiar el Plan 25 mil Viviendas de la Provincia siguen sin aparecer. El marco actual provincial no mejoró, sino todo lo contrario: la Provincia está encontrando fuerte resistencia en el proceso de renegociación de US$1.700 millones de su propia deuda externa, pese a que ya hizo dos mejoras a su oferta inicial. Fuentes del gobierno reconocieron a PERFIL CÓRDOBA que “hoy el plan está en stand by. Efectivamente sigue frenado. Hubo cambios en la dirección del ente que valida los créditos, por eso no sale la aprobación”, justificaron. “Está desactivado, no se volvió a hablar de esos planes que fueron tan comentados”, remarcan desde el sector privado.

Al momento de su lanzamiento se estimó que la construcción de 25 mil unidades demandaría unos US$ 500 millones. El tipo de cambio de ese momento era de $42, con lo que el plan implicaba el desembolso de cerca de $20 mil millones. Una parte importante de ese financiamiento era el que debía aportar la AFD –US$ 65 millones-, con un préstamo a 15 años, en tanto que otra parte considerable quedaba a cargo de Bancor. Se contemplaba el otorgamiento de cuatro líneas de préstamos. Otro dato destacado era que, para el primer año de lanzamiento -es decir entre mediados de 2019 y mediados de 2020- se proyectaba la edificación de las primeras 9.000 viviendas, del total de 25.000. Obviamente, nada de eso se concretó. Las cuatro tipologías de viviendas se definían por sus costos y los ingresos de los beneficiarios: para las familias de menores ingresos el programa era el Vivienda Semilla (se contemplaba financiar 8.000 unidades), luego venían los programas Vivienda Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor.

Un informe de la Oficina Técnica de Presupuesto de la Legislatura de Córdoba realizó un resumen y análisis del Presupuesto 2021. Allí se destaca que para el año próximo la partida destinada a ‘Viviendas’ es de $6.690 millones, lo que representa el 11% del Plan de Inversión Pública presupuestado para ese año. En tanto, desde la Dirección General de Hábitat informaron que para el programa Vivienda Semilla ya se entregaron 687 kits de construcción. Y destacaron que los esfuerzos también se enfocaron en el programa ‘Lo Tengo’, que consiste en la transferencia de lotes con infraestructura, destinados a grupos familiares que residan en el territorio de la provincia, con la finalidad de construir viviendas unifamiliares para lo que ya se entregaron 2.491 lotes.