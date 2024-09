El "gurú de la city" analiza el mercado de bonos al alza y le pone un piso al dólar

El panorama que ve hacia adelante Salvador Di Stéfano es claramente optimista para la Argentina y le hacen prever que "todos los caminos conducen a una fuerte suba de bonos soberanos". Detrás, aparece empujando un viento de cola con la baja de la tasa de los EEUU, la revaluación del Yuan y otras monedas, aunque se suman también componentes endógenos como la baja de la inflación.

"Los bonos en pesos ajustados por inflación pierden atractivo, y las Lecap brillan por sus tasas positivas. Las acciones deberían mostrar lo mejor de sí, sin embargo, una ola de venta en las acciones americanas está empañando su performance", señala el analista de mercados.

Di Stéfano agrega: "Por ahora, los bonos siguen siendo grandes ganadores para los que tiene una postura conservadora. Desde el 2 de agosto a la fecha, el bono AL35 subió un 25% en dólares, y no es poca cosa", argumenta.

Por otro lado, también "el gurú de la city" le pone un piso a la divisa norteamericana y asegura que "entre los 1100 y 1200 pesos encontrará compradores".

"Estaba claro que en esta etapa del gobierno de Javier Milei el dólar no era negocio, faltan pesos, y con tasas de interés positivas frente a la inflación el dólar seguirá planchado", señala.

Los factores que impulsan el buen momento para los activos argentinos según Di Stéfano

"El escenario internacional no podría ser el mejor para la Argentina", dice un exultante Di Stéfano al puntualizar en que, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a bajar la tasa de corto plazo, y la letra a un año en Estados Unidos se ubica en el 3,98% anual, mientras que el bono de tesorería a 10 años se ubica en el 3,72% anual.

"Esto nos da la impresión de un cambio en la pendiente de la curva de tasas, que pasaría de pendiente negativa a neutra, con grandes posibilidades de pasar a positiva y alentar una recuperación en la economía americana", explicó.

Al mismo tiempo, señala que "el yuan y el real comenzaron a revaluarse, lo que daría lugar a una mejora en la competitividad de nuestro país, ya que se trata de los dos principales socios comerciales".

También hizo mención al superávit financiero de la tesorería. "En 8 meses del año 2023, el resultado fiscal era negativo en U$S 18.140 millones, mientras que en 8 meses del año 2024 pasó a positivo en U$S 2.314 millones. Esto es viento de cola para la cotización de nuestros bonos, el riesgo país bajó a los 1.300 puntos y pone proa a su primera parada en los 1.100 puntos. Si perfora a la baja dicha marca, podríamos ver al riesgo país debajo de los 1.000 puntos y a la Argentina próxima a colocar deuda en los mercados voluntarios de crédito", expresó.

Al referirse a los bonos indicó que, a los valores actuales, el AL29 y AL30 tiene una tasa interna de retorno del 21,0% anual, mientras que el AL35 rinde el 16,3% anual y al AL41, el 16% anual. "Vemos altamente probable que los bonos largos puedan subir y mostrar una tasa de retorno del 12% anual en un periodo de tiempo no muy lejano"; indicó.

Buenas expectativas con la inflación para lo que viene un 2% que puede ser real

"En los últimos 4 meses del anterior gobierno, la inflación fue del 11,6% anual, mientras que en los últimos 4 meses fue del 2,8% mensual. Increíble el cambio de escenario en materia de inflación, todos los caminos nos conducen a una inflación minorista del 3,5% en septiembre, y no me sorprendería ver una inflación mayorista debajo del 2,0% para el mismo mes", anticipó Di Stéfano.

Además, hizo una recomendación para quienes tomen créditos. "La inflación esperada a 12 meses rondaría el 35% anual, y las Lecap (Letras de capitalización) a un año rinden el 59%. Esto nos da tasas positivas del 17,8% anual. Cuidado con los que toman financiamiento a tasas del 50% anual, ya que se estarían comprando un sobretodo de madera en este contexto de desinflación de nuestra economía", vaticinó.

En cuanto a la balanza comercial y su saldo positivo de U$S 1.963 millones, el analista de mercados señaló que es posible que la baja en las importaciones se haya debido a que muchos importadores postergaron compras ante la baja del impuesto país.

"Eso lo sabremos el mes próximo, pero esto no empaña que en 8 meses el saldo de balanza comercial sea positivo en U$S 14.151 millones, cuando un año atrás el saldo de balanza comercial era negativo en U$S 6.168. Muchas cosas están cambiando", expresó.

En otra serie de cosas que "adornan" el escenario positivo expresó que "los salarios siguen aumentando por encima de la inflación, si bien falta demasiado para llegar a salarios que nos permitan una fuerte suba del consumo, es una recuperación importante".

En el marco de las buenas noticias económicas que enumeró, Di Stéfano expresó que el Banco Central hiló una seguidilla de días con compras de dólares importantes en el mercado. "El dólar MEP perforó la barrera de los $ 1.200, lo que habla a las claras de la mayor confianza en el plan económico", concluyó el economista.

