El ‘manual albertista’ propone nuevos acuerdos sectoriales contra la inflación, consumo y dólar

por Patricia Valli

La irrupción de Alberto Fernández como candidato a presidente de la fórmula con la ex mandataria Cristina Fernández vino acompañada por las ideas del grupo de economistas y dirigentes que él creó hace un año, el Grupo Callao.

Esta semana, los albertistas tendrán que sentarse a conciliar una estrategia con los cristinistas del Instituto Patria. Las ideas que estuvieron plasmando en los últimos años sirven de anticipo de lo que traerá la campaña y plantean un modelo que tendrá un foco en la recuperación de la industria, el crédito y el consumo.

En un trabajo publicado por la Universidad de San Martín sobre los procesos inflacionarios de la Argentina con Guido Zack y Martín Montané, el ex director del Banco Central, Matías Kulfas sostiene que “la estrategia de desinflación debería incluir acuerdos sectoriales de precios y salarios” para reducir las cifras de los aumentos. “El tipo de cambio y la oferta monetaria deberían seguir el ritmo de la desaceleración” y evitar así las apreciaciones.

“Se precisa un abordaje integral que haga uso tanto de política monetaria y cambiaria, como de precios y salarios, con un enfoque gradualista debido a la presencia de altos niveles de inercia inflacionaria que elevarían el costo económico de la desinflación mediante una estrategia de shock”, agrega. En un análisis sobre la gestión de Cambiemos, marca como un error el abordaje exclusivamente monetarista para la inflación y cuestiona el rechazo a los acuerdos de precios. Si bien reconoce que muchas veces no funcionan, considera un error no tomarlos en cuenta, al menos.

“La economía argentina presenta una serie de desequilibrios macroeconómicos cuyo origen antecede a este gobierno”, admite el economista. “El gobierno de Macri no es responsable de los desequilibrios existentes, sí de la manera en que los ha venido afrontando, de los instrumentos elegidos y de la forma en que los ha venido ejecutando”, remarca Kulfas, que aclara que llegó a la gestión de Mercedes Marcó del Pont en el BCRA, después de instalado el cepo cambiario.

Sobre ese punto, critica “la eliminación de los controles al ingreso de capitales especulativos al eliminar encaje obligatorio del 30% que regía desde el año 2005”.

Al igual que Alberto Fernández, tuvo cuestionamientos claros a la política de CFK. “El gobierno anterior no tuvo una estrategia para afrontar el problema (de la inflación) y ni siquiera lo trató como tal”, señaló sobre la gestión 2011-2015.

Mercado interno. “La inversión necesita un mercado de consumo en crecimiento, a menos que esté orientada exclusivamente al mercado externo. ¿Es posible hoy pensar en un boom de inversiones orientadas a la exportación? Difícil en un momento de menor demanda externa”, planteó Kulfas en un análisis sobre el primer año de Mauricio Macri.

“¿Significa esto que el eje debe estar puesto exclusivamente en el consumo? Naturalmente no”, marca y agrega que “una de las debilidades del ciclo de gobiernos kirchneristas fue la política industrial y productiva, que permitió una rápida recuperación pero tuvo grandes limitaciones a la hora de proyectar una mayor diversificación productiva”. Así, Kulfas marca que el kirchnerismo no pudo “producir autos con mayor contenido nacional” de partes o “evitar caer en la trampa del ensamblaje fueguino”.

En un análisis del impacto de tarifas en las pymes, además, Kulfas y un equipo de economistas proponen subsidios cruzados y políticas tarifarias sectoriales, para evitar el impacto en empleo y actividad.