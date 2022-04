Elon Musk compra Twitter por US$ 44.000 millones: qué cambiará en la red social

Elon Musk compró Twitter por un total de de US$ 43.394 millones. El consejo de administración aceptó la oferta inicial presentada por el empresario, según ha informado este lunes en un comunicado.

"El consejo de Twitter llevó a cabo un proceso amplio y pormenorizado para valorar la propuesta de Elon con un foco deliberado en el valor, la certidumbre y la financiación. La transacción propuesta logrará una prima en efecto sustancial y creemos que es el mejor camino para los accionistas de Twitter", ha señaló el presidente independiente del consejo, Bret Taylor.

Por su parte, Parag Agrawal, el CEO de la compañía, dijo: “Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta al mundo entero. Profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que nunca ha sido más importante”.

Pocas horas atrás, Elon Musk tuiteó desde su cuenta personal: "Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa libertad de expresión".

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means