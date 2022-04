Elon Musk se quejó del precio del litio y Gerardo Morales lo invitó a Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le hizo una curiosa propuesta al hombre más rico del mundo, Elon Musk, a través de Twitter, red social recientemente adquirida por el sudafricano.

El dueño de Tesla y SpaceX se quejó por la “demencial” escalada del precio del litio. “¡El precio del litio ha llegado a niveles demenciales! Tesla podría tener que ingresar a la minería y la refinería directamente a escala, a menos que mejoren los costos”, escribió Musk en Twitter.

“No hay escasez del elemento en sí, ya que el litio se encuentra en casi todas partes de la Tierra, pero el ritmo de extracción/refinamiento es lento”, agregó.

Gerardo Morales: "El cannabis nos dejará más renta que el litio y la energía renovable juntos"

El presidente de la Unión Cívica Radical aprovechó la oportunidad para escribirle al magnate y contarle sobre la producción del litio en Jujuy.

“Hola Elon, soy Gerardo Morales, gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20k hectáreas de reservas de litio disponibles para explorar. Somos Jujuy Verde”, señaló Gerardo Morales.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En esa línea, agregó: “Tenemos en marcha una política de desarrollo basada en la economía verde y la carbono-neutralidad, con la mira puesta en la transición hacia la electro movilidad. Contamos además con el parque solar fotovoltaico más grande de Sudamérica (300 Mw)”.

"Con las rentas de este proyecto impulsado estatalmente estamos construyendo 258 nuevas escuelas (siendo 750 el total de escuelas construidas en la historia de nuestra provincia), todas equipadas con paneles solares", siguió.

Asimismo, comentó: "Comenzamos un plan de generación de energía solar distribuida de 96Mw y un proyecto de planta termo solar de 10Mw. Tenemos el complejo de biotecnología aplicado a la producción de cannabis medicinal más avanzado de Latinoamérica y comenzamos con un proyecto de hidrógeno verde".

Jujuy conversa con potenciales socios globales para proyectos de litio

Gerardo Morales: "Quizás la próxima gigafactory sea jujeña"

"Mucha gente habla y no hace nada, nosotros estamos innovando y poniendo en marcha acciones reales en este sentido. Lo invito a Jujuy a conocer nuestros proyectos, nuestra naturaleza y nuestra hermosa cultura andina. Quien sabe, quizás la próxima GIGAFACTORY sea JUJEÑA", afirmó.

Y para finalizar, le pidió perdón por no escribir el tuit en inglés, pero le dejó un guiño al decir que confía en que el traductor de Twitter (red social de Musk) funciona perfectamente: "I apologize @elonmusk for not writing this tweet in English, that was because I'm sure the twitter translator works perfectly (Pido disculpas, Elon Musk, por no escribir este tuit en inglés. Eso fue porque estoy seguro de que el traductor de Twitter funciona perfectamente)".

