Empresas preven aumento salarial de 40% para 2021

Las empresas de primera línea presupuestan para 2021 otorgar aumentos salariales del orden del 40%, según arrojó una encuesta realizada por la consultora Mercer, con lo cual los sueldos perderían la carrera contra la inflación si se cumplen las proyeccciones de analistas privados que estiman que rondará promedio en 50%.

El sondeo reflejó que el 64% de las empresas ya tiene previsto el presupuesto del 2021 en materia salarial en tanto que el 36% aún no lo definió.

“Para el año próximo está previsto un incremento del 40%, sin embargo, la experiencia nos demuestra que esta proyección es inicial y que se irá ajustando con el correr del 2021, en función de cómo vaya evolucionando la inflación, la situación económica y el mercado laboral”, expresó Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer.

Respecto al aumento salarial total anual de 2020, la consultora precisó que las compañías otorgaron un 38%, frente a una inflación que, según los pronósticos del último REM del Banco Central, cerraría en 36,7%.

Según el último índice de Salarios correspondiente a septiembre del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el nivel general de sueldos lleva 31 meses seguidos de caída interanual real comparada con la evolución de los precios. Y los analistas estiman que el salario cerrará en 2020 año con una pérdida real que oscilará entre 2,5% y 4%.

En cuanto a la perspectiva del pago del bono a liquidar en 2021 por desempeño del 2020, el relavamiento de Mercer mostró que el 51% prevé que se pagará en target; el 24% estima que se abonará por debajo del target; el 10% indicó que cree que será por encima del target; el 8% alegó que no se va a pagar por no haber alcanzado los resultados de desempeño mínimos y el 7% indicó que no se abonará porque no existe esa política en la empresa.

“Que un 24% de las compañías indique que pagarán por debajo del target muestra lo difícil de este 2020, en años anteriores, ese porcentaje estaba alrededor del 15%”, puntalizó Thornton.

De cualquier manera, la directiva sostuvo que “las compañías han hecho un esfuerzo muy grande para pagar bonos y, de esa manera, poder recompensar a las personas por los esfuerzos que realizaron este año”.

En relación al pago del segundo medio aguinaldo, la medición evidenció que el 92% de las empresas no ha adelantado el abono del mismo ni está evaluando hacerlo; el 4% lo anticipó, y el 4% restante lo está evaluando.

Respecto a las prácticas tradicionales de fin de año, el 74% de las empresas consultadas dijo que realizará regalos a sus colaboradores, el 11% no lo hará y el 15% lo estaba evaluando.

Las opciones más elegidas para los regalos son: canasta navideña (67%); voucher de compras/gift card (32%); caja de productos de la empresa (4%); otras opciones (14%).

Teletrabajo Tras haberse dejado atrás la etapa del aislamiento obligatorio (ASPO) y pasar a la fase de distanciamiento social (DISPO), el sondeo arrojó que el 38% de las empresas relevadas indicó que la mayoría de los empleados continuarán trabajando en forma remota desde sus casas en la medida en que sea posible, independientemente de los cambios en las normativas.

Un 13% de las compañías eligió que la mayoría de sus trabajadores vuelva a su lugar laboral a menos que haya una razón válida para no hacerlo, como por ejemplo, problemas de salud crónicos o algún conviviente de riesgo.

El 27% aún no ha definido la cuestión y lo está evaluando; el 6% indicó que se dejará la decisión a los empleados y se analizarán casos particulares de ser necesario; un 16% escogió otras opciones tales como: modalidad mixta de home office y días de oficina; esquema rotativo por equipos con capacidad reducida y de manera controlada, entre otras alternativas.

Como consecuencia de la Ley de Teletrabajo, las empresas vislumbran que deberán asumir nuevos gastos que no cubrían anteriormente para los empleados que se encuadre dentro de este régimen.

Las opciones que la mayoría de las compañias están evaluando afrontar son: pago de Internet (50%), equipamiento ergonómico de oficina (38%), laptop (27%), así como electricidad y otros servicios (21%).

No obstante, el 69% no ha decidido como implementará el pago; el 18% otorgará un monto fijo para toda el plantel que efectúe teletrabajo; y el 9% implementará un reintegro contra presentación de factura del gasto.

“La ley de teletrabajo y la nueva forma de trabajo está impulsando a las compañías a revisar su propuesta de valor en términos de beneficios, y re-significar los conceptos de flexibilidad y bienestar, conceptos que ya tenían muchas compañías en su oferta de beneficios previo a la pandemia pero que, frente a esta nueva realidad, posiblemente tendrán que tomar otra forma. El hecho de que trabajaremos más desde nuestra casa nos hace pensar qué forma tomarán los beneficios y la experiencia que vivíamos en la oficina y, además, de qué manera vamos a velar por el bienestar, entendiendo que el trabajo remoto ayuda en algunos aspectos, pero tensiona en otros”, planteó Thornton..