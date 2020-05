En qué consiste el "ambicioso" programa de obra pública que promete reactivar la economía

El gobierno argentino presentó este jueves el Plan Argentina Construye, un programa federal de inversión pública para realizar obras de infraestructura con el que se busca reactivar la economía y generar más de 750 mil empleos en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

El presidente Alberto Fernández presentó la iniciativa la noche del jueves y afirmó que "la construcción de vivienda es una muy buena forma de poner en marcha una economía que estaba muy quedada".

"Estamos lanzando esta idea en un momento singular del país, y del mundo, que es esta pandemia que nos ataca y nos condena en este presente", resaltó Fernández, y afirmó que es "muy ambicioso pensar que seamos capaces de crear 750 mil puestos de trabajo en una economía que parece retraerse y expulsar trabajadores".

Durante el año tendrá una inversión de 28.992 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) para la construcción de 5.500 viviendas, la refacción de 42.900 unidades, la entrega de 204 mil microcréditos para comprar materiales y la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios en todo el país.

Según indicó Presidencia en un comunicado, "el plan generará 754.734 puestos de trabajo, entre 343.236 empleos directos y 411.498 indirectos, y este año tendrá una inversión de 28.992 millones de pesos". Por eso, la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, afirmó que con el lanzamiento del programa se "va a generar trabajo", y amplió: "Estamos convencidos de que estas líneas de contingencia, que tiene que ver con la situación de la pandemia, han sido requeridas por las distintas reuniones que hemos tenido".

Fernández dijo que el programa se pondrá en marcha cumpliendo un estricto protocolo sanitario, porque la "pandemia nos exige ser muy cuidadosos y muy prudentes en el retorno del trabajo". "Es un desafío que en esta economía y contexto epidemiológico tengamos la vocación de crear trabajo, es muy ambicioso pensar que de acá a fin de año somos capaces de crear 750 mil puestos de trabajo en una economía que parece retraerse y expulsar trabajadores", añadió el jefe de Estado.

En ese marco, aseguró que "poner en marcha" un plan de viviendas "no necesita más que la decisión política de hacerlo", ya que "gran parte de lo que se necesita para construirla no tenemos que importarlo de ningún lado, sino que lo hacemos nosotros". "La construcción de vivienda es una muy buena forma de poner en marcha una economía que estaba muy quedada, porque tiene un efecto multiplicador, y porque gran parte de lo que se necesita para construirla no tenemos que importarlo de ningún lado, sino que lo hacemos nosotros", señaló.

Las obras estarán a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y serán articuladas con gobiernos locales, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, gremios, mutuales y trabajadores independientes. Argentina, donde la pandemia del COVID-19 podría causar una caída en el nivel de actividad de hasta un 6,5 por ciento según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), confirmó la noche del jueves 7.134 personas con el virus, de las cuales 2.385 se recuperaron y 353 fallecieron.

DS