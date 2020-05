Alberto Fernández: "Tenemos camas y respiradores suficientes por si pasa lo peor"

El presidente Alberto Fernández lanzó este jueves 14 de mayo el programa federal Argentina Construye, para el que se destinará casi 29 mil millones de pesos, para la construcción de 5.500 viviendas nuevas en barrios vulnerables. En ese marco, aseguró que Argentina ya cuenta con las camas y respiradores suficientes para que todos puedan ser atendidos en el caso de que sucede el peor escenario de la pandemia del coronavirus.

"Lo que me dejó la pandemia es descubrir la verdadera Argentina. Me encontré que había más de 7, 8 o 9 millones de argentinos que no tenían vínculos con el Estado, no sabíamos dónde estaban. Esos argentinos estaban olvidados por el sistema. Ningún sistema social es bueno si no integra a todos", enfatizó el mandatario en la presentación de este plan que contempla la creación de 750.000 puestos de trabajo.

En esa línea, siguió: "Eso deja al descubierto la falta de solidaridad de nuestra sociedad durante mucho tiempo. Recuperar el concepto de solidaridad es casi imprescindible en este tiempo. La pandemia nos mostró lo poco solidario que fuimos".

En otro aspecto, el mandatario aseguró que estas semanas de cuarentena le permitieron al Gobierno alcanzar la cantidad de respiradores y camas necesarias para enfrentar al coronavirus en el peor escenario: "Pudimos construir una cantidad de hospitales en tiempo récord que nos dieron mil camas más en el pais, incluyendo de terapia intensiva, lo hicimos en 3 semanas. Tenemos camas suficientes, respiradores suficientes para que si lo peor pasara todos puedan ser atendidos". "Lo que pasó en Europa fue que la sociedad tuvo que decidir quién se salvaba y quién no, nosotros nos preparamos para que eso no pase", agregó.

"No es verdad que la meritocracia existe. Un hombre o mujer muy inteligente nacido en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. No es un problema de mérito, es un problema de posibilidad", manifestó.

En cuanto al plan Argentina Construye, al realizar el anuncio desde la Residencia de Olivos, Fernández enfatizó: "En esta economía, que está complicada, y en este contexto epidemiológico tenemos la vocación de crear trabajo. Tenemos por delante un enorme desafío".

El programa incluirá 5.500 viviendas nuevas, y se otorgarán "200 mil microcréditos para la compra de materiales y la refacción de ​42.900 unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del NOA".

Según indicó Presidencia en un comunicado, el programa "contempla la creación de 750.000 puestos de trabajo genuino directo e indirecto para los argentinos y las argentinas entre 2020 y 2021".

