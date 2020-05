La reforma judicial de Alberto ingresaría en dos semanas y vaticinan un debate largo

El presidente Alberto Fernández reflotó el pasado lunes la intención de avanzar con varios de los proyectos que quedaron pendientes a causa de la emergencia por el coronavirus. Uno de ellos fue el de la reforma judicial, un tema que había anticipado durante el inicio de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo en el Congreso y que luego quedó paralizado.

El senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, sostuvo que "es posible tratar la reforma judicial, que el Poder Ejecutivo dijo que tiene listo el proyecto y que estamos ansiosos por que lo envíe".

Luego de la primera sesión virtual que se realizó ayer en el Senado con éxito, desde el oficialismo ya fijaron que al menos por los próximos 60 días se mantendrá la misma modalidad y que podría prorrogarse de acuerdo al avance de la pandemia.

El texto del proyecto entraría en el Parlamento "dentro de las próximas dos semanas", según comentaron a PERFIL, fuentes del oficialismo pero llevará un proceso de discusión previo que hará demorar la llegada al recinto.

En primer lugar, el Presidente tiene intenciones de convocar a un consejo consultivo con expertos que lo asesoren sobre los puntos que hace falta reformar en el actual sistema judicial. Uno de los ejes sería la renovación de la justicia federal, con el aumento de jueces de esa categoría para quitar concentración en Comodoro Py.

"Revisar el tema judicial es ver una serie de cosas: el funcionamiento de la Corte Suprema. Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o si tienen que ser menos. Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta", explicó Alberto Fernández, quien indicó que no tiene intenciones de sumar magistrados pero confirmó que escuchará a los que saben del tema.

En el Congreso también se hablaba de la posibilidad de generar un amplio debate con especialistas invitados a las comisiones a las que sea girado el proyecto del Poder Ejecutivo, pero esa modalidad no sería viable mientras se mantenga la pandemia y el sistema de reuniones virtuales.

No obstante, el envío del proyecto serviría para ir conociendo las prioridades del Gobierno sobre el tema y poner en debate mientras se termina de normalizar la actividad del Congreso.

"La reforma judicial es pesadísima para tratar en sesiones virtuales", refutaron desde la oposición, en donde también creen que no forma parte de las prioridades de la pandemia y prefieren centrarse en los temas ligados a lo económico y de los cuidados de la salud por lo menos hasta la segunda mitad del año. Además marcan que el envío del Impuesto a la Riqueza fue anunciado en varias oportunidades por el oficialismo pero que aún no hay novedades sobre su presentación oficial.

La redacción del proyecto está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que es quien suele dar los toques finales a los textos que remite el Ejecutivo al Congreso y ya se puso en contacto con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para comentarle los planes del Gobierno en el corto plazo.

Uno de los requisitos para el avance del proyecto era el éxito de las sesiones virtuales, y hubo buenas experiencias tanto en el Senado como en Diputados, lo que indica que el sistema llegó para quedarse.

El fiscal federal Federico Delgado también mostró las dudas del ámbito judicial sobre la necesidad de la reforma, lo que da cuenta de otro posible obstáculo a su tratamiento en lo inmediato. En ese sentido señaló: "No sé si es tan necesario discutir semejante cambio sistémico, si no empezar a inspeccionar lo que tenemos, analizar cada caso concreto y, de una vez por todas, introducir incentivos que tengan que ver con premios y castigos. Mientras sigamos en esta bruma, quizás consigamos que algunas cosas mejoren pero seguimos sin atacar la causa de la infección".

