El fiscal federal Federico Delgado analizó este martes 10 de marzo la propuesta de Alberto Fernández para reformar el sistema judicial y aseguró que no es "tan necesario" discutir "semejante cambio sistémico", sino que hay que " inspeccionar lo que tenemos".

"Lo que más me preocupa es que no hay un compromiso franco de la dirigencia política de sentarse a la mesa sin ningún 'ismo' (kirchnerismo, macrismo, socialismo, etc.), ponerse de acuerdo en cuatro o cinco cosas y definir qué Justicia nos merecemos los argentinos, que nos dé tranquilidad y que sintamos, cuando vamos a los tribunales, que vamos a salir con una solución y no con otro problema", expresó el funcionario judicial en declaraciones al programa Mesa Chica, que se emite por LN+, aunque afirmó que que "nadie tiene detalles" de la iniciativa.

En este sentido, Delgado recalcó que "ahí hay que poner la lupa para hacer las reformas". Y argumentó: "No sé si es tan necesario discutir semejante cambio sistémico, si no empezar a inspeccionar lo que tenemos, analizar cada caso concreto y, de una vez por todas, introducir incentivos que tengan que ver con premios y castigos. Mientras sigamos en esta bruma, quizás consigamos que algunas cosas mejoren pero seguimos sin atacar la causa de la infección".

El Ejecutivo enviará la reforma judicial al Congreso tras el proyecto del aborto

Consultado sobre las prisiones preventivas y la liberación de Julio De Vido, dijo que en la Justicia se desarrolló el hábito de "utilizar a las sentencias judiciales como una mercancía" para hacer política. Y ejemplificó: "'Cuando me conviene me paro de un lado de la vereda y la reivindico, cuando no me conviene me paro del otro y le tiró piedras'. Lo que estamos haciendo con eso es desgastar el sistema. La democracia no funciona sin una administración de justicia razonablemente creíble. Cuando empezamos con estos tirones se estiran los conceptos, se mercantilizan las sentencias y el resultado final es la deslegitimación del propio sistema".

Como en otras oportunidades, el fiscal argumentó que la Justicia "está sospechada en su conjunto " y que cualquier cosa que diga un juez no es aceptada por la comunidad como debería ser. "Estamos inmersos en un clima de sospecha que lo que genera además es una espiral de violencia porque radicaliza posiciones. Es una situación límite", concluyó.

El Presidente y la Justicia

Tiempo atrás, el fiscal también expuso su opinión sobre la presunta persecución judicial que denuncian la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros exfuncionarios de sus gobiernos. En diciembre, consideró que "el lawfare es un drama de la democracia del siglo XXI, donde la Justicia se transformó y es un elemento que permite encerrar a los que sobran y reclaman porque tienen derechos y no pueden gozarlos". Con frecuencia, el lawfare "se usa para disciplinar o encerrar a los que desafían esta situación", argumentó.

"En la Argentina se ha transformado en el armado de causas y en el abuso de las prisiones preventivas; es usar procedimientos legales como excusa para hacer cosas ilegales", agregó. En ese sentido, reconoció que el Poder Judicial "tiende a acompañar los procesos políticos y tiene que ver con nuestra institucionalidad tan débil. Cualquier proceso de reforma requiere la complicidad estructural del actor judicial, hay mucha gente buena que tiene que alzar la voz, hay que trabajar también el material humano porque muchos tienen miedo y desconfían".

Federico Delgado: "Cristina Kirchner se quedó corta defendiéndose"

Cambios en la Justicia. Esta semana se supo que el Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento el proyectos de alto impacto de reforma judicial. Aunque desde la campaña y especialmente desde sus dos discursos ante el Parlamento, el presidente Alberto Fernández dio algunos lineamientos, algunas incógnitas a develar están en la letra chica y en los tiempos.

Además, se supo que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, están terminando de pulir la redacción de la iniciativa. "Aunque está casi lista, el Presidente no quiere enviar en la misma semana dos proyectos de alto impacto, así que la reforma en la Justicia entrará al Parlamento luego del aborto", señalan en la cartera de Justicia. Además, precisaron que será el propio Presidente quien termine de pulir el texto final, lo que puede demorar unos días más su presentación.

