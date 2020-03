Esperarán que se estabilice el crudo para definir las medidas

por Jairo Straccia

“Es una cuestión de egos”, escribió esta semana The Wall Street Journal para tratar de explicar qué puede pasar con el precio del barril de petróleo, que perdió más del 30% en una semana luego de que, por la menor demanda china por el coronavirus, se rompiera la alianza de los gigantes productores Arabia Saudita y Rusia. En el gobierno del príncipe Mohammed Bin Salman habrían decidido, gracias a su bajo costo de producción, forzar una caída en la cotización del barril y dejar fuera de competencia especialmente a rusos y también a Estados Unidos, potencia hidrocarburífera de la mano de los recursos no convencionales. En ese contexto, fuentes citadas por WSJ hablan de que Riad se prepara para un barril de 12 a 20 dólares, pero las proyecciones de la Agencia de Información Energética americana ven el barril arriba de US$ 50 en el segundo semestre.

Con ese nivel de dudas, en el Gobierno creen que hay que esperar que se estabilice la cotización antes de definir los pasos a seguir. ¿Un precio doméstico más alto que el internacional (“barril criollo”) para favorecer a petroleras y provincias productoras? ¿Una baja del combustible que si bien dañaría el balance de YPF sería una fuerte señal de precios? ¿Tiene sentido bajar 15% la nafta si luego el dólar va a subir para acompañar al real? ¿Habrá un acuerdo energético federal más amplio que incluya baja de retenciones del 12 al 8% e incentivos a la producción? Todas posiciones que se expresan entre compañías y funcionarios y que cuando haya una convocatoria al sector privado (aún no ocurrió) comenzarán a dirimirse.