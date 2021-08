FMI: Argentina pagó un vencimiento de intereses por US$ 345 millones

El Gobierno nacional giró este lunes 2 de agosto US$ 345 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de un pago de intereses por el crédito stand by de US$ 45.000 millones firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, confirmaron fuentes oficiales.

El pago se produce en medio de las negociaciones que mantiene el gobierno argentino con el organismo internacional para refinanciar la deuda en el marco de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas que sería por un plazo de 10 años.

El ministro de Economía, Martín Guzmán afirmó el domingo por la noche que "Argentina no tiene la capacidad de pago para hacer frente a la deuda con el FMI por eso necesita más tiempo”.

La semana pasada el gobierno también había cancelado un pago con el Club de París por US$266 millones como parte de un acuerdo puente hasta el 31 marzo de 2022 por la deuda que mantiene el país con ese nucleamiento de acreedores para evitar caer en default, y a la espera de avances en cerrar un nuevo acuerdo con el FMI.

De la deuda con el Club de Paris que vencía el 31 de mayo último por US$2.400 millones, Guzmán acordó pagar US$430 millones en dos tramos, la primera que se efectuó la semana pasada, y la próxima que se abonará a fin de febrero de 2022

El pago concretado este lunes con el FMI corresponde a la última cuota de intereses antes de que comiencen los pagos por el capital adeudado que, según el cronograma, incluyen desembolsos en septiembre y diciembre próximos por unos US$1.800 millones cada uno.



Además, este año hay prevista otra cuota de intereses por US$ 399 millones en noviembre y, para 2022, pagos por US$ 738 millones por capital en enero y US$ 379 millones por intereses en febrero.

DEGs

Estos vencimientos de deuda con el organismo multilateral de crédito se cancelarán con los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que recibirá Argentina del FMI durante agosto por unos US$4.350 millones.

De hecho, la junta directiva del FMI aprobó este lunes formalmente la asignación de los DEGs por un equivalente a u$s650.000 millones para distribuir entre los países miembros para ayudar a amortiguar los efectos de la pandemia por Covid 19.

”Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes”, dijo en un comunicado la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva tras la aprobación formal.

La directiva destacó que "la asignación de DEG beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la Covid-19".

Además, remarcó que "seguiremos trabajando activamente con los países a fin de identificar opciones viables que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables, para apoyar su recuperación de la pandemia y para que logren un crecimiento resiliente y sostenible”.

La asignación general de DEG entrará en vigencia el 23 de agosto, precisó el FMI en un comunicado.

