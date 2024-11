Gibson acusa a Trump Guitars de copiar el diseño del icónico modelo Les Paul

Una empresas de guitarras que ostenta el apoyo de Donald Trump recibió una orden de "cese y desestimiento" de ventas ya sus productos se parecen demasiado a los modelos de Gibson, una de las marcas más emblemáticas de guitarras eléctricas a nivel mundial.

La carta advierte a 16 Creative, propietaria de Trump Guitars, que el diseño de su producto "infringe las marcas registradas exclusivas de Gibson, en particular la icónica forma de la carcasa de Les Paul", señalaron medios estadounidenses.

Trump Guitars promociona en su página web "la única guitarra con el apoyo" del presidente electo de Estados Unidos. Ya se agotó el modelo eléctrico American Eagle autografiado por Trump, que se vendía a US$ 11.500.

La compañía también ofrece una "Serie Presidencial" en rojo, dorado o negro, cuya silueta se parece mucho a la Les Paul, pero que lleva incrustado "DONALD J. TRUMP" en el diapasón, cuyo precio es de US$ 1.500.

La página web subraya que "las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto" y también aclara ofrece una nota aclarando que no tiene ninguna afiliación Gibson Brands Inc.

Las guitarras, destaca la página web, son "fabricadas por varios proveedores e incluyen partes/características tanto domésticas como internacionales".

Este emprendimiento se vería afectado por la propuesta de Trump de imponer un arancel de 25% a los productos provenientes de México o Canadá.

Productos patrocinados por Trump

Las guitarras no son los únicos productos patrocinados por Trump que no tienen que ver con su principal negocio, el inmobiliario.

Trump ha vendido en su campaña presidencial desde relojes de US$ 100.000 hasta zapatos deportivos dorados, pasando además por monedas de edición limitada y biblias autografiadas.

LM