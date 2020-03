Guzmán advierte que no hay más reservas para pagar la deuda

por Patricia Valli

En una teleconferencia con fondos de inversión, bonistas, economistas y prensa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, finalmente presentó algunas proyecciones sobre el sendero económico de la Argentina, un punto que le reclamaban los acreedores. Y dejó definiciones: no hay más margen para pagar deuda con reservas, lo que para los analistas implica que fijó un nuevo plazo para llegar a un acuerdo, de cara a los vencimientos de US$ 640 millones de abril y los US$ 1.500 millones de mayo.

“Estamos llegando al límite de caída de las reservas internacionales”, agregó. Hoy están en US$ 50 mil millones y Guzmán anticipó que busca llevarlas a U$S 65 mil para 2024, sumando divisas y con una salida gradual del cepo cambiario.

Antes de la presentación de una oferta de deuda a los bonistas que se perfila dura, las negociaciones con los tenedores seguirán esta semana con una logística adaptada a las restricciones de circulación por el coronavirus. En línea con el FMI, que ayer presentó una ‘nota técnica’ sobre la Argentina, Guzmán reiteró que la deuda es insostenible. La crisis local, además, se agrava por el coronavirus: estimaba 1,5% de caída para este año y un crecimiento de 2,5% para el 2021 pero las cifras deberán ser revisadas porque no contemplan el impacto de la crisis sanitaria y el aislamiento obligatorio. “No sabemos cuánto puede durar esta situación”, advirtió sobre el avance del virus.

“Los números macroeconómicos le dan a los acreedores una pauta. Parece ser el marco para proponer un alivio de deuda grande, algo que parece ser difícil en este contexto”, indicó el economista Martín Kalos, de Elypsis, quien además indicó que el plazo del 31 de marzo era autoimpuesto. “Ahora se impone un nuevo plazo al señalar que no se puede pagar más deuda con reservas”, agregó.

“Nuestra intención era hacer un road show y recibir bonistas en Buenos Aires pero es imposible en esta situación y el tiempo es vital. Tiene que ser resuelto pronto”, dijo Guzmán, que admitió que había presentado un cronograma apretado. Economía ya extendió hasta la próxima semana la identificación de los tenedores de deuda y los analistas del mercado advirtieron que no hay margen para demoras. La volatilidad del mercado impacta en el valor de los bonos argentinos y en el mundo ya se advierte que si se prolonga la crisis del coronavirus, el paso siguiente podría ser una crisis financiera internacional.

Déficit. El ministro hizo foco en la situación social “dramática” del país, anticipó una nueva suba de la pobreza y consideró que ya se hizo un ajuste fiscal en los últimos años y que generó caída de la actividad. “No podemos seguir por esa vía”. Sus proyecciones dan cuenta de un 1,5% de déficit sobre PBI para este año pero un sendero que recupera hasta un 0,5% en 2025. Para los analistas, es señal de que se presentará una oferta ambiciosa.

En el desglose de la deuda, las obligaciones con los privados llegan al 69% del PBI. En el reparto de la torta, las diapositivas mostraron que el 26% de la deuda está en manos de bonistas privados y es la elegible para el canje, mientras que el 40% de las obligaciones están en manos de otros organismos del sector público nacional. Los organismos internacionales, donde se encuentra la deuda con el FMI, representan el 23%. “Estamos en conversaciones con el Fondo para un nuevo programa”, reiteró Guzmán.

La invitación a los bonistas sigue abierta. “Vamos a priorizar las interacciones con los que cuentan con tenencias significativas”, remarcó el ex colaborador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Números

26 por ciento es el porcentaje de deuda en manos de los bonistas.

0.5 por ciento del PBI sería el superávit recién en el 2025 según la presentación del ministro Guzmán.

65 mil millones de dólares sería el monto de las reservas que apunta a conseguir el Gobierno hacia 2024, para pensar en menor cepo.

Otro día viral en los mercados

Wall Street volvió a tener un día de caídas ayer en torno del 4.5%, cerró su peor semana desde la crisis de 2008, con todas las operaciones en forma remota luego de que se conocieran dos casos positivos de coronavirus entre los brokers esta semana.

En ese contexto, la Bolsa doméstica siguió operando también de manera digital, y consiguió un rebote en los activos, mientras los activos que cotizan en el exterior también tuvieron un respiro junto con una baja del riesgo país que vuela en niveles muy elevados.

El Riesgo País de JP Morgan ascendió ascendió 12 unidades a los 4.062 puntos básicos para la Argentina, aunque durante la rueda del jueves llegó a superar los 4.100 puntos, por primera vez desde 2005.

El panel S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) trepó 5,5%, hasta los 23.890 puntos, mientras se asimilaban los detalles de la presentación a través de una teleconferencia del plan económico del gobierno de Alberto Fernández para dar sostenibilidad al pago de la deuda pública que busca renegociar para evitar un default.

El dólar, en tanto, marcó la nota en las cotizaciones paralelas: El Contado con Liquidación (CCL) —que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones o bonos con el fin fugar divisas— saltó $2,17 (+2,4%) a los inéditos $91,60, por lo que la brecha con el dólar mayorista alcanzó el 43,6%. Por su parte, el dólar MEP -que surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña- se disparó $2,87 (+3,4%) al récord de $91,40, valor que deja un spread del 43,3% respecto a la divisa que cotiza en el MULC.