Guzmán se juntó con FMI por la “deuda insostenible”

El exministro de Economía Martín Guzmán fue recibido por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para establecer pautas que frenen préstamos excesivos a gobiernos que después no podrán ser devueltos. Insistió también con la quita de las sobretasas que les cobran a socios como Argentina, un reclamo por el que podría haber novedades el mes próximo.

“Para que el dinero de los préstamos del FMI no se use para lo que no se tiene que usar”, explicó el economista como el motivo de su encuentro con los directores de los organismos. “Para que después no quedemos atrapados en situaciones de deuda insostenible”, propuso en un video que subió a X (ex-Twitter). Allí hizo referencia a los US$ 57 mil millones que le habían aprobado al entonces presidente Mauricio Macri y que aún con la renegociación sigue como uno de los principales problemas de Argentina. Además, en este momento Javier Milei busca un beneplácito del Fondo.

Se trató de la cuarta ocasión que Guzmán viajó a Washington. Fuentes que participaron de la conversación le transmitieron a PERFIL que posiblemente en octubre surjan novedades respecto de los sobrecargos que se les cobran a los deudores que toman préstamos elevados.

El de las tasas excesivas consiste en un reclamo que comenzó a llevar el economista al FMI cuando lideraba el Palacio de Hacienda y que incluso obtuvo el apoyo del papa Francisco.