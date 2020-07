Hoy 8 de cada 10 familias no pueden cumplir con su presupuesto mensual

La economía doméstica viene mostrando señales claras de deterioro y todo parece indicar que no hemos visto lo peor. "Aún los rezagos de esta fuerte recesión están por comenzar", adelanta el economista Damián Di Pace, Service Manager en la consultora FocusMarket, que sabe mucho de analizar los vaivenes de la economía local. Y lo sustenta con algunas cifras que llaman a la reflexión.

De acuerdo a un Informe que elaboró en virtud de la presentación de su nuevo libro "Economía de a Pie", las familias argentinas no están pudiendo cumplir con un presupuesto mensual en 8 de cada 10 casos.

"En principio los recortes eran en bienes, luego en servicios per​o ahora está llegando a consumo masivo en productos básico de la canasta de reposición hogareña", analizó con preocupación Di Pace en diálogo con PERFIL.

Las cifras indican que los niveles de gasto de las familias se reducen mes a mes hasta en Consumo Masivo que cae en el mes de Junio 4,1 %. Pero desde Focus Market aclaran que, a pesar de los recortes efectuados para llegar a fin de mes "no logran cumplir con lo presupuestado de gasto para el mes corriente".

De acuerdo al informe, los recortes más significativos se han dado:

En el sector servicios como el pago de luz, gas y agua.

como el pago de luz, gas y agua. El segundo recorte en la baja de los planes de servicios como telefonía celular, internet, cable, streaming entre otros.

de servicios como entre otros. La tercera decisión de las familias ha sido aplazar el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales como ABL, Patentes, Impuestos Inmobiliario.

Por otra parte, el informe desagrega: "En Consumo Masivo los recortes más pronunciados se dan en la categoría Bebidas con caída en el mes de Junio de 11,9 %, un ticket promedio de $ 218 y 2,6 unidades por acto de compra y la categoría Limpieza con caída del 1,5 % en el mes de Junio, un ticket promedio de $ 174 y 2,1 unidades por acto de compra".

Respecto a las posibilidades de mejora para el corto y mediano plazo Di Pace no es muy optimista: "Por ahora no vemos un escenario de mejora sino de contención social vía ayuda estatal. No queda claro cuáles serán las medidas para fomentar la recuperación de la economía y empleo y sobre todo aquellos mipymes que han debido cerrar o dejar su actividad en el caso de prestadores de servicios", explicó.

Vale recordar que en Junio la Canasta Básica Alimentaria avanzó 1,2% mensual y 43,5% interanual (estudio de Focus Market vía Scanntech). "Esto significa que una familia tipo de 4 integrantes necesitó $ 21253 para lograr adquirir los productos de la canasta lo cual equivale a más del doble del ingreso percibido por uno de sus integrantes como beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000", explicaron.

Muchos de estos temas y otros de la economía cotidiana son abordados en el libro que este miércoles presentará Di Pace. Al respecto dijo a Perfil: "Economía de a Pie surge de la necesidad permanente y constante de “Ponerle un Pie a la Economía”. Los desequilibrios Macro hacen que debamos pensar, saber y conocer como sortear los inconvenientes que nos dejan en la micro las distorsiones acumuladas hace años", dijo. Y recordó: "Aprender sobre microeconomía nos permite conocer los pequeños bolsillos que hay dentro de una valija muy grande que es la macroeconomía".