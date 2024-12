Inflación y dólar planchados, con caída de la actividad

La baja de la inflación fue el principal logro económico del Gobierno en su primer año de gestión, recibió un IPC del 12,8% mensual y, tras el fogonazo inflacionario debido a la devaluación de diciembre, lo llevó al 25,5% y desaceleró hasta el último dato oficial de octubre que fue del 2,7%. El crawling peg funcionó como ancla inflacionaria y el achicamiento de la brecha entre los tipos de cambio paralelos y el oficial fue otro de los puntos positivos del oficialismo. Sin embargo, la contracara recesión del 3% promedio en el año y una caída del consumo que, en algunos casos como la carne, es la más alta en más de veinte años.

El equipo económico y el mercado confían en que la desaceleración de la inflación continuará. “Este año estimamos que va a estar en 117%, la estamos pronosticando para el año que viene en torno al 20%. Sigue siendo alta, pero será un logro muy importante”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en la cumbre de la CPAC. Por su parte, en el último relevamiento del REM, las consultoras privadas estiman que la suba de precios sea alrededor del 28% para 2025.

Incluso algunas encuestas dan muestra del impacto en la sociedad de la desaceleración de los precios. De acuerdo con la última encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés (Udesa), la inflación dejó de ser el principal problema para los argentinos, es más, no se encuentra ni siquiera en el top 3 del listado, cayó al séptimo lugar en un ranking que lidera la “pobreza” y los “bajos salarios” como las principales preocupaciones.

“Sin duda, uno de los principales logros fue la baja de la inflación. Esto se logró básicamente porque el Gobierno hizo un buen diagnóstico de qué es lo que provocó ese proceso de aceleración inflacionaria, que era la emisión permanente y creciente para financiar el déficit fiscal”, comentó a PERFIL María Castiglioni, economista de C&T.

“Si miramos la película entera y nos paramos hoy en día tenés una inflación mucho más baja incluso de lo que se registraba a fines del año pasado y parece que continúa una franca desaceleración, según el REM. El mercado sigue esperando que la inflación continúe cayendo”, expresó Francisco Ritorto, economista de ACM.

A su vez, el equipo económico usó el dólar como ancla inflacionaria. Así, el tipo de cambio oficial cerrará el año con una suba acumulada del 26,8% con el crawling peg del 2% mensual, mientras el índice de precios al consumidor se perfila cerrar el 2024 en 118%. Otro logro fue mantener a raya los tipos de cambio paralelos hasta el punto de llegar a casi eliminar la brecha con el mayorista. El blue cotiza a $ 1.050 y la brecha con el mayorista quedó en el 3%. La divisa marginal aumentó $ 25 en lo que va del año.

La contracara de la desaceleración de la inflación fue el desmoronamiento del consumo masivo, que cayó 12,8% en lo que va de 2024; y una caída de la economía. Las industrias vinculadas a la exportación, como la agricultura, la minería y la energía, fueron las áreas que tuvieron un crecimiento. Por otro lado, la construcción, la industria y el comercio fueron los rubros más afectados. Con los últimos datos oficiales del Indec hasta septiembre, la actividad económica acumuló un retroceso del 3,1%. Se esperaba el año 3,8 , las correcciones 3% promedio.

En el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del noveno mes del año, al interior, doce sectores mostraron bajas respecto al mismo mes del año pasado: Pesca (-25,2%), Construcción (-16,6%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-8,3%), Industria manufacturera (-6,2%). Juntos representan 2,7 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, que fue del -3,3%.

“Es muy difícil en esta circunstancia que empiece a crecer la economía. No puedes crecer si no generas divisas, veremos un poco qué pasa ahora con la cosecha, qué pasa si hay algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no hay dólares, vamos a terminar en una recesión permanente”, advirtió a este medio el economista Martín Burgos.

Por su parte, Ritorto expresó: “Se esperaba una caída de la actividad cercana a los 3,8 puntos, hoy en día se está hablando de una caída de 3 puntos del PBI. Es decir, la caída fue significativamente inferior a lo que venía esperando el mercado y todo esto en paralelo de variables financieras que fueron acompañando la baja de la inflación, como que el Banco Central logró acumular divisas”.