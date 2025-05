Jubilados: ¿cómo es el cobro en mayo?

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para mayo? ¿quiénes tendrán modificaciones y cuánto cobran los titulares con incremento y extras, entre otros detalles?

En el marco de los feriados que hubo, el 1 y 2 de mayo ninguno influye en el calendario de pagos, debido a que el cronograma arranca varios días después.

Por otro, el 25 cae domingo y es un feriado inamovible. Esto significa que no habrá modificaciones y los titulares solo tendrán los fines de semana, que justamente son días no hábiles en los que no salen los pagos y ya están estipulados.

Aunque todavía falta y pronto se publicarán todos los cronogramas, por ahora ya están establecidas las fechas de todo el año de algunos beneficiarios, a través de la Resolución 1091/2024. Cabe destacar que en mayo se paga con el 3,7% de aumento a todos los titulares. Sin embargo, los jubilados y pensionados también cobrarán el bono de $70.000.

A continuación, las fechas de cobro confirmadas para mayo 2025:

Jubilados y pensionados

- DNI terminados en 1: lunes 12 de mayo

- DNI terminados en 2: martes 13 de mayo

- DNI terminados en 3: miércoles 14 de mayo

- DNI terminados en 4: jueves 15 de mayo

- DNI terminados en 5: viernes 16 de mayo

- DNI terminados en 6: lunes 19 de mayo

- DNI terminados en 7: martes 20 de mayo

- DNI terminados en 8: miércoles 21 de mayo

- DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

En cambio, los jubilados que superan la mínima cobran en estas fechas:

- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de mayo

- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de mayo

- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de mayo

- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de mayo

- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

Por su parte, este será el calendario de las PNC en mayo:

- DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de mayo

- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de mayo

- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de mayo

Asignaciones AUH y SUAF

En este caso no es oficial, pero se estima que las fechas serán:

- DNI terminados en 1: lunes 12 de mayo

- DNI terminados en 2: martes 13 de mayo

- DNI terminados en 3: miércoles 14 de mayo

- DNI terminados en 4: jueves 15 de mayo

- DNI terminados en 5: viernes 16 de mayo

- DNI terminados en 6: lunes 19 de mayo

- DNI terminados en 7: martes 20 de mayo

- DNI terminados en 8: miércoles 21 de mayo

- DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo