La importante aclaración del titular del PAMI sobre los medicamentos gratuitos para jubilados

En medio de la controversia que generó la restricción del acceso a los medicamentos gratuitos para jubilados, el titular del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Esteban Leguizamo, salió a aclarar que buena parte de los afiliados seguirá recibiendo la medicación sin pagar.

En declaraciones radiales, Leguizamo indicó que "no están sacando medicamentos del Vademecum” y explicó que los adultos mayores que realicen un tratamiento que supere el 15% de sus ingresos mensuales, recibirá un subsidio de forma automática.

Motosierra a los jubilados: los que ganen más de $388.500 no tendrán más medicamentos gratis de Pami

Qué pasará con los medicamentos gratis de PAMI

"Para ingresar en el subsidio hay que hacer un trámite de manera online o en cualquiera de las sucursales de PAMI, e incluso, la puede hacer un apoderado. El jubilado más necesitado va a seguir recibiendo el subsidio", indicó el funcionario nacional.

Por otra parte, las personas que ganen más de $389.398,14, que estén inscritos en una prepaga y que tengan un auto de menos de 10 años no podrán acceder a los remedios sin cargo. En caso de que vivir con con un familiar que posea un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el ingreso mensual del hogar de ser más bajo que 3 haberes mínimos. Es decir, si supera los $778.796,28, tampoco califica.

"Los medicamentos para enfermedades crónicas siguen cubiertos al 100% sin necesidad de ningún trámite", sumó el jefe del programa asistencial para personas de la tercera edad, intentando bajar la espuma que se generó entorno a la medida del oficialismo.

En simultáneo, existen otros tres requisitos para recibir el beneficio clave: no ser propietario de más de un inmueble; no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo; y no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

De no cumplir con las condiciones previas y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para el tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, se podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05); y

Revalidación médica.

No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El Gobierno defendió su gestión del PAMI

En otro orden temático, Esteban Leguizamo defendió su política de "reordenamiento" de recursos dentro del espacio que le toca gestionar. “Somos la obra social que más trasplantes realiza en Argentina, con uno cada 11 horas. Además, cubrimos el 50% de todos los tratamientos oncológicos del país al 100%. Esto no cambiará”, aseveró

Siguiendo esa línea argumental, Leguizamo planteó: “Estamos dando salud a 5.300.000 afiliados, lo que equivale a la población de países como Noruega o Irlanda. La responsabilidad es enorme, pero seguimos adelante, priorizando siempre a los más vulnerables”.

“Con una administración ordenada y planificada, vamos a hacer que el gasto, o como me gusta llamarlo a mí, la inversión, sea realmente eficiente y llegue a los que más la necesitan”, continuó el funcionario e hizo hincapié en las inconsistencias que "detectaron" en los últimos meses.

“Por ejemplo, detectamos que 600.000 afiliados retiraron medicamentos gratis mientras estaban afiliados a prepagas. Esto no solo perjudica a la institución, sino también a quienes realmente necesitan el acceso a esos medicamentos”, cerró.

