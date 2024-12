Pami: la odisea de dos jubilados para no perder la cobertura del 100% de los medicamentos

Incertidumbre, tristeza y enojo son los sentimientos que predominan en los jubilados nacionales que esta mañana se dirigieron a la sede del Pami Córdoba para no perder la cobertura del 100% de los medicamentos luego de que el Gobierno nacional adecuara la normativa para los afiliados de esa obra social.

Testimonios de jubilados nacionales

“Estoy afectado porque no tengo medicamentos y no puedo pagarlos tampoco. Así que vine acá para que me den los formularios para después sacar el turno, venir. Todo engorroso. Cobro la mínima", relató uno de los jubilados que concurrieron a la sede del organismo para realizar el trámite.

"Tengo 76 años y sigo trabajando. No me queda otra. Sigo trabajando y me saco otra jubilación más o menos. Esa es la realidad, lamentablemente", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Sabe lo que tenemos que hacer los jubilados con todo esto: no ir a votar directamente. En el 25 tiene que perder este hombre. Lamentablemente los otros son igual o peor", cuestionó el jubilado.

Al referirse a las distintas etapas del trámite, el hombre fue contundente: "Tengo que pedir el turno y después cuando venga firmó la declaración jurada y el médico me tiene que llenar un formulario. Todo un despelote".

"En vez de hacer más fácil para nosotros los mayores cada vez la hacen más difícil"

"Te mandan de aquí para allá. Tenés que llenar formularios, sacar turno. La farmacia no te entrega los remedios si no tenés los papeles todos hechos", explicó otro de los afectados por la nueva medida del Gobierno nacional.

"Yo ya no tengo más remedios, no tengo dinero. Cobro 200 mil más bono, 270 mil, qué voy a hacer con eso", se lamentó.

"Tengo que ir a la médica de cabecera que me los llene, después tengo que sacar turno y se van a pasar 15 días. Y yo 15 días sin tomar remedios. Lo tendré que comprar con lo que cobro. En vez de hacer más fácil para nosotros los mayores cada vez la hacen más difícil", criticó el jubilado.

Trámite

Si bien el trámite puede realizarse en la web de Pami, es de cierta complejidad para aquellos que no están habituados a la tecnología, viven solos o no cuentan con alguien que pueda ayudarlos con esta gestión.

De este modo deben optar por hacerlo de manera presencial en la sede local de la obra social de los jubilados nacionales.

Cuáles son los requisitos para el subsidio social

En la página de Pami se deja en claro que "el subsidio por razones sociales está destinado a personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento".

Para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, los afiliados al Instituto deberán:



Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un (1) inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.



De no cumplir con los puntos 1) y 2) y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05); y

Revalidación médica.



No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.