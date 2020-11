Las 10 claves de la economía según el ministro Martín Guzmán

"Hoy hay una doble crisis: una crisis que ya teníamos y otra que se sumó con la pandemia.”, graficó el ministro Guzmán al abordar la difícil coyuntura que atraviesa la Argentina, y que según su mirada tuvo su origen en el gobierno anterior y ha sido agudizada por el coronavirus. El ministro participó en el regreso del ciclo periodístico "Corea del Centro", que es conducido por los periodistas María O' Donnell y Ernesto Tenembaun, por Net TV y entre otros temas, analizó los vaivenes del dólar. Un recorrido por los puntos de vista de Guzmán:

1) Plan económico: "Lo que necesitamos es que la economía se recupera transitando un sendero de estabilidad, no que se recupere y que poco tiempo después volvamos a tener problemas. Plan es una cuestión semántica, pero todo lo que hacemos se planea y para lograr que Argentina se recupere es necesario poner las cuentas en orden en un sentido amplio fiscal, externo. Usar la política publica para poder alentar el trabajo, la generación de valor, para poder alentar el desarrollo del sector de la economía que exporta.

Hoy tenemos una situación de emergencia económica de una doble crisis: una que teníamos y otra que se sumó con la pandemia. Hoy estamos administrando esa situación construyendo un puente construyendo un programa plurianual, un programa de múltiples que involucre definiciones presupuestarias y de política macroeconómica general para un período de varios años".

2) Mercado cambiario: "Tensiones cambiaras ya existían (antes del arreglo de la deuda con acreedores externos), no a este nivel. Se profundizaron pero éramos conscientes de que había problemas profundos en la economía. Arreglar la deuda era necesario resolver la agenda, pero no era suficiente. tomamos medidas el 15 de septiembre, que no nos caen simpáticas, no nos gustan, pero dentro de los caminos imperfectos, pensamos que era el menos malo".

"Los controles cambiarios generaron mucha ansiedad en el mercado, que terminó generó una mayor brecha entre el dólar oficial y los paralelos. Era clave bajar la ansiedad. Es todavía temprano para decir si lo logramos o no".

3) Brecha: "Que haya brecha es lógico, el tema es que es más grande que las que justifican los problemas de la macroeconomía que sí existen y que estamos trabajando para resolverlos. Lo que buscamos es que se vaya reduciendo a cero, pero hay que seguir trabajando para eso. Hoy está por encima del 90%, hay que seguir reduciéndola. Niveles de 50 a 60% ya nos da otro panorama; pero hay que ir reduciéndola a cero".

4) Presupuesto 2021: "Para nosotros es el pilar de lo que es lo programación económica para el 2021. y lo luego lo que va a haber es un esquema de programación plurianual. No se puede vivir del financiamiento monetario. El presupuesto 2021 da un marco de certidumbre porque se redefinen prioridades Se gasta más en salud pública, educación, investigación y desarrollo y se gasta menos en el pago de la deuda y avanzamos en un programa plurianual. No queremos asumir que hay una recuperación tan rápida porque si luego no pasa... Esperamos un crecimiento de 5,5% para el año que viene. Vemos que el 2021 va a ser un buen año para la Argentina".

5) El campo: "Es parte de la agenda política el involucramiento con el sector en determinar reglas de juego que respeten los puntos de vista que tenemos desde el punto de vista fiscal, pero que al mismo tiempo potencien la capacidad productiva del sector, la generación del trabajo y la generación de valor. Hay que determinar reglas de juego con el campo".

6) Equilibrio fiscal: "El déficit primario será de 7,2% y el financiero estará en 9%, No hablamos de recorte de gastos, hablamos de un equilibrio fiscal, de poner las cuentas en orden mediante la recuperación económica. Hay mucha capacidad instalada en la Argentina que no está siendo utilizada. Al mismo tiempo hay que ir definiendo como se gasta, pero no es imposible. Siempre más déficit es más expansión de la actividad económica no puede funcionar. Es imposible que eso funcione porque no hay financiamiento para eso. Necesitamos generar un ambiente de certidumbre. Buscamos poner las cuentas en orden de una manera y a una velocidad consistente con la recuperación".

7) Salarios: "Se ha logrado proteger el poder adquisitivo del salario porque se tuvo que proteger el trabajo en un contexto que no tiene precedentes como es la pandemia, donde a través de los programas de ayuda a empresas, se buscó proteger el trabajo. El producto cae más del 10%. Las medidas del IFE y los otros como asistencia al trabajo y la producción han ayudado a contener. Se apunta a una recuperación del poder adquisitivo para el próximo año".

8) Tarifas: "Los subsidios permanecerán constantes en relación al producto. Se está definiendo un nuevo cuadro tarifario para los servicios a partir de enero. Los detalles estarán pronto. La fecha no la hemos definido todavía. Habrá un cuadro tarifario acorde a este hecho de que los subsidios deben permanecer constante en términos de producto".

9) Dólar: "El tipo de cambio es una variable fundamental para el funcionamiento de la economía, por eso nosotros ponemos foco en el tipo de cambio de oficial que va a seguir manteniéndose y nos ocupa la brecha, como ya lo he mencionado. Hoy tenemos un frente unido que va generando síntesis de temas centrales y aparecen ruidos de cosas que no tienen nada que ver con el gobierno, como lo de Entre Ríos, en los que no tiene que ver con eso.

10) FMI: El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la renegociación de la deuda no puede extenderse más allá de marz0/abril porque después viene el acuerdo con el Club de París y el primer vencimiento opera en mayo y debe haber una renegociación con ese nucleamiento, antes del vencimiento.

LR/FeL