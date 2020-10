En el transcurso de la semana el dólar blue bajó 26 pesos, achicando la brecha entre el oficial y el paralelo. En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Daniel Artana, economista de la fundación Fiel, para saber si la tendencia a la baja puede continuar en los próximos días.

En cuanto a la baja del dólar esta semana, Artana aseguró: “Hay que ver si se puede apuntar a una baja al mediano plazo. La brecha, que está fundamentada en la cantidad de pesos que se emitieron, sigue siendo muy alta y una economía así no puede funcionar”. Luego, el jefe de economistas de FIEL aseguró que “el hecho de que el Gobierno haya tenido que vender bonos para bajar el tipo de cambio no es saludable, este asunto no está resuelto y hace falta más esfuerzo por parte del Gobierno”.

En cuanto a la carta de la viscepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el economista aseguró: “No hay que prohibir la venta de los dólares, hay que ver porque la gente no quiere ahorrar en pesos y eso está asociado a una larga historia de déficit fiscal que no se puede financiar de manera genuina”.

Sobre el futuro del Gobierno y el impacto de la pandemia, Artana afirmó: “Hay que hacer un programa fiscal y monetario consistente, buscando reformas estructurales. La economía en el mundo va a cambiar mucho y la pregunta es si acá tenemos las regulaciones necesarias para adaptarnos al cambio”.

Por otro lado, el economista se refirió a las tomas de Guernica y celebró que se haya respetado la propiedad privada. “No se puede solucionar los problemas de la gente con bajos recursos robando terrenos a terceros. Con los recursos que maneja el estado no tendríamos que estar hablando de esto”, concluyó Artana.