Tenembaum: "Pensar que el Gobierno va hacia Venezuela es una picardía política"

Esta fue una semana importante para poner sobre la mesa la discusión acerca de los grandes mitos que tiene el debate político en estos últimos meses desde que asumió Alberto Fernández. Mucha gente, muchos medios, muchos periodistas, muchos empresarios y muchos dirigentes de la oposición sostienen, desde el primer día, que se viene un régimen al estilo venezolano, que va a haber una serie infinita de expropiaciones y que el Gobierno va a afectar la propiedad privada. La verdad es que eso merece ser discutido.

Hay cuatro elementos que uno podría decir "¿A ver qué pasó en estos casos?". El primero es el de Vicentin, la empresa vaciada, fundida, que entró en alza en la época de Macri, que el Gobierno anuncia para solucionar el problema una expropiación. La palabra "expropiación" es una palabra que, en este contexto, no debería estar en el léxico argentino. Pero ante la reacción que se produjo, el Gobierno se retira. No quiere expropiar un campo, una propiedad sino una empresa está seriamente en crisis.

El segundo ejemplo que uno ve es el impuesto a la riqueza, que es un impuesto justo en este contexto. En un contexto donde la sociedad argentina se empobrece y que los más ricos pongan una vez, un poquito de lo suyo para solventar la situación económica, será una buena medida. Sin embargo, hace siete meses que se discute el gobierno no avanza.

El tercer caso es el de Juan Grabois y la familia Etchevehere en el campo de Entre Ríos. Así ocurrió que, aprovechando un conflicto de la sucesión, una herencia; un grupo de militantes cercanos al Gobierno entran a un campo y son apoyados por dos o tres funcionarios de índole menor del Gobierno.

La única expresión que hizo en sus niveles mayores del Gobierno durante el conflicto duro fue la del ministro Economía, que dijo: "Nosotros no tenemos nada que ver". Después no hubo ninguna manifestación de simpatía, y aclaró: "Lo que define la Justicia será lo que se defina". Finalmente, la Justicia definió que se tenían que retirar. La fuerza de la provincia de Entre Ríos que es una provincia justicialista, entraron y detuvieron a Dolores Etchevehere.

Y el cuarto ejemplo, que quizás es el más doloroso es el de Guernica, porque en Guernica había alrededor de dos mil familias que no tenían dónde ir, se metieron en un predio que no estaba siendo utilizado para nada. Se metieron con sus hijos, sin luz, sin gas, sin cloacas, sin casi ladrillos, nada. Tratando de ver cómo podían tener un lugar en el mundo. Y esas familias, en lugar de privilegiar sus necesidades, el Gobierno privilegió la propiedad privada y la sacó. Ustedes vieron como la sacó.

Uno ve los cuatro ejemplos y uno puede decir bueno: "habrá sector del Gobierno, habrá algunas ideas, pero en general no afecta a la propiedad privada". Con lo cual a este gobierno se le pueden criticar muchas cosas, de hecho, hay una situación muy delicada y el Gobierno no ha estado exento de cometer errores. Pero pensar que este Gobierno iba hacia Venezuela o que va a robarle las cosas a la gente y uno lo puede entender como parte de la picardía política, pero no es lo que está pasando.