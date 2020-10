Tenembaum cruzó a Feinmann por decir que "esta vez sí son 30 mil" los muertos de coronavirus

La Argentina llegó a los 30 mil muertos por coronavirus el pasado miércoles 28 de octubre, una cifra con una carga simbólica en este país por ser el número de personas que desapareció durante la última dictadura militar. Un comentario del conductor Eduardo Feinmann con respecto a esta cuestión generó un fuerte rechazo en el locutor Ernesto Tenembaum, que salió a cruzar a su compañero de profesión.

"Llegamos a los 30.071. Llegamos a los 30 mil, esta vez sí, 30 mil", dijo Feinmann en A24 cuando el medio informó de la nueva cifra de decesos en la Argentina por la pandemia de coronavirus. El video de ese momento empezó a circular por las redes sociales.

Al día siguiente, Feinmann posteó un concepto similar en su cuenta de Twitter sobre el número de desaparecidos en la dictadura, una cifra que el periodista puso en duda en reiteradas ocasiones. "En Argentina no hay nada que festejar. 30 mil son un drama, en la genocida dictadura o ahora en democracia, con la nefasta política sanitaria en la pandemia, del gobierno de Alberto y Cristina", escribió.

Feinmann de llamar a romper la cuarentena ahora se asusta de las más de 30 mil muertes.



pic.twitter.com/3wJjW2CQyx — Poli Martínez 1️⃣3️⃣ (@PoliMartinezzz) October 29, 2020

La reacción de Tenembaum

Tenembaum no dejó pasar el comportamiento de su compañero de profesión y lo cruzó durante su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? que se emite por Radio Con Vos ayer jueves 29 de octubre. "Es una actitud desagradable, quizás de las más desagradables que vi en un medio de comunicación hace mucho tiempo", lamentó el conductor.

"Es muy fuerte la falta de respeto a los familiares de los 30 mil muertos por Covid y a los familiares de los desaparecidos de la dictadura", señaló Tenembaum.

Me impactó el nivel de maldad. Me impactó, me pareció tan irrespetuoso, dijo Tenembaum

Por otro lado, el conductor argumentó que son dos temáticas completamente diferentes y que, por ende, no deberían haberse vinculado: "Es un debate que no tiene nada que ver con eso, es una cosa traída de los pelos, no me gustó nada".

Los reproches de Tenembaum no quedaron ahí y cuando al final de su programa se dispuso a hacer el pase al periodista Reinaldo Sietecase volvió a mencionar la cuestión y manifestó: "Me impactó el nivel de maldad. Me impactó, me pareció tan irrespetuoso".

Situación de coronavirus en Argentina

Un total de 13.267 nuevos casos y 372 muertes por coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en el país, por lo que suman 1.143.800 infectados y 30.442 fallecidos, informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo con el reporte de la cartera sanitaria, de los decesos confirmados en esta jornada, 213 son hombres y 158 corresponden a mujeres

Del total de contagiados, 946.134 son pacientes recuperados y 167.224 son casos confirmados activos. Por otra parte, hay 4.981 pacientes internados por coronavirus en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 64,8% en la nación y de 62,7% por ciento en el AMBA, según la información reportada por las diferentes jurisdicciones.

La Argentina permanece en el séptimo lugar de la estadística de casos y muertes por Covid-19 que realiza la Universidad estadounidense Johns Hopkins, detrás de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia y España.

El récord de casos diarios se produjo el pasado 21 de octubre con 18.326 casos confirmados, mientras que la mayor cantidad de muertes informadas en un día ocurrió el 1 de octubre, con 3.352 decesos, aunque 3.050 de ellos eran de reportes retrasados que tenía la provincia de Buenos Aires.

B.D.N./FF