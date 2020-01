Las ART aseguran que por la demora en el cumplimiento de una ley aumentan los juicios laborales

El 2018 fue un año en que la cantidad de litigios laborales tuvo fenomenal reducción, debido a la entrada en vigencia de la ley 27.348: hubo 80 mil juicios, 50 mil menos que un año antes. Pero en 2019 esta baja comenzó a frenarse y las aseguradoras de riesgo de trabajo pusieron el grito en el cielo.

"En el mes de noviembre de 2019 se notificaron 6.421 juicios, acumulando 62.132 nuevos juicios en el año, que representan respectivamente un aumento del 6,1% contra noviembre de 2018 (6.054 juicios) y una caída de solo 17,0 % en cuanto al acumulado de los primeros once meses del año 2018 (74.878 juicios)", consignó un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).

Según este comunicado, la disminución en la caída se dio por el cumplimiento a medias de la ley sancionada durante el macrismo. Fuentes del sector explicaron: "En febrero de 2017 se hizo una reforma en la ley de ART con el objetivo de bajar la litigiosidad. Se creó un sistema que permite que si el trabajador no está de acuerdo con lo que dice su ART puede consultar con una comisión médica que depende de la Superitentencia de Riesgos de Trabajo y esas comisiones se fueron creando en las provincias. Y miles de casos comenzaron a resolverse en comisión médica, sin abrir una instancia judicial. Eso se verificó en la baja de juicios en 2018".

Sin embargo, hay una parte de la ley que aún no funciona y tiene que ver con la conformación de Cuerpos Médicos Forenses en las distintas justicias provinciales -a la ley adhirieron 15 provincias-. El informe de la UART indica: "Este eslabón faltante, reabre la puerta al retorno de la litigiosidad exacerbada. La no constitución de los Cuerpos Médicos implica que el mecanismo pericial sigue con honorarios acoplados a los montos de las sentencias (contundente incentivo a sobreestimar daños) y sin la utilización o una utilización incorrecta del Baremo (tabla de Porcentajes de incapacidades). Esta dilación constituye una vía directa al aumento de la litigiosidad. Permite no sólo el crecimiento del número de demandas, sino también el aumento del costo de las mismas. Resulta además llamativo que el valor de los juicios ingresados siga siendo elevado, tanto en comparación con períodos anteriores a la escalada de juicios, como en relación con las incapacidades permanentes. Afecta además la valuación de juicios en stock, agravando el pasivo contingente de juicios del sistema".

A grandes rasgos, la industria de las ART considera que los peritos que hoy intervienen en los litigios laborales tienen gran nivel de discrecionalidad ya que sus honorarios están atados a lo que sentencie luego el juez. Debido esto la UART reclama la creación de cuerpos concursados.

Como conclusión, el informe señala: "Asistimos una vez más a un fenómeno en el cual la tarea de prevención disminuye el número de fallecidos y de siniestros y las prestaciones aumentan y mejoran, y sin embargo, la litigiosidad paradojalmente crece. Los números expuestos llevan a reflexionar respecto de lo que la dilación en la creación de los Cuerpos Médicos Forenses genera para el sistema, colocándolo en peligroso escenario de desfinanciamiento evitable y su enorme impacto en la economía de un país que necesita dejar de encontrar obstáculos subsanables para impulsar su crecimiento".