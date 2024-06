Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, el mercado celebró el logro del oficialismo y registró un desempeño positivo de las acciones y los bonos soberanos que impulsaron un recorte del riesgo país. En simultáneo, se produjo una caída de los dólares financieros.

En cuanto a las acciones, los papeles líderes de la bolsa porteña anotaron incrementos que superaron el 7% diario. Tal fue el caso del Banco Supervielle, gran estrella de la jornada, con una suba de 7,67%. Le siguieron Transportadora de Gas Norte (TGN) con 5,52%, BYMA (5,50%), Transener (5,24%) y Transportadora de Gas Sur (TGS) con 5,08%.

Aprobar la Ley Bases y renovar el swap con China: la luz verde que necesitaba Argentina para obtener fondos del FMI

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los mercados festejaron la aprobación de la Ley Bases

"El Merval comenzó la jornada con una fuerte suba, pero finalizó la rueda con una ganancia equivalente al 2% en pesos, pero más de 4% en dólares tras la caída en el tipo de cambio. El índice de la bolsa local acumula más de 73% de suba en el año en pesos y más de 30% en dólares, y finalizó la rueda de hoy en torno a 1.600.000 puntos", comentó el ejecutivo de cuentas de Rava Bursátil, Mauro Natalucci.

En tal sentido, Natalucci remarcó que el mercado de títulos soberanos, que había experimentado turbulencias en las últimas semanas, cerró la rueda "con ganancias sustanciosas y los vencimientos cortos comienzan a descomprimir las tasas de interés".

"En el tramo corto, AL30D y GD30D subieron en torno a 4% y los rendimientos requeridos cayeron 25% y 24% respectivamente. En el tramo medio de la curva, el bono el AL35D subió más de 3% y la TIR se ubicó en torno a 18%, mientras que el AE38D ganó más de 2% en su cotización y su rendimiento bajó a 20%", describió.

Como resultado de la buena performance de la deuda pública en todos sus plazos, el riesgo país se redujo 4,5% hasta los 1421 puntos básicos. La incertidumbre política y económica había hecho que el indicador roce los 1.600 puntos hace pocos días.

Inflación de mayo: la menor en dos años y medio

Por otra parte, el dólar contado con liquidación retrocedió 2,17% a $1.274 y el MEP se retrajo 3% a $1.241. Respecto al segmento blue, la merma fue de 3,11% o 40 pesos y cerró el jueves en $1.245. De esta manera la brecha cambiaria volvió al orden del 35% promedio y el tipo de cambio acumula un aumento apenas por encima de 25% en lo que va del año.

Al mismo tiempo, el dato de inflación de mayo (4,2%) insufló una ola de positivismo entre los operadores. Se trata del porcentaje mensual más bajo desde enero de 2022 (3,9%). La trayectoria interanual avanzó a 276% y por primera vez en casi un año es menor a la del mes previo.

"Los regulados marcaron un 4% de suba, dato menor al índice, luego de meses de ajustes de precios relativos; es aclarable que estos números también son logrados por la decisión de postergación de nuevos ajustes que se habían previsto", remarcaron desde Aurum Valores.

La categoría que registró la mayor alza mensual fue Comunicación (8,2%), explicado por las subas en los servicios de telefonía e internet. En segundo lugar quedó Educación (7,6%) y completó el podio el rubro Bebidas alcohólicas y tabaco (6,7%).

Galperin y una ácida crítica a quienes votaron en contra de la Ley Bases

Por el contrario, Salud avanzó 0,7%, por el descuento en las cuotas de la medicina prepaga, y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles un 2,5%, luego de que el Ministerio de Economía postergue para junio y julio la recomposición tarifaria.

El Banco Central volvió a comprar divisas

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le ofrendó otra noticia positiva al Gobierno al revertir la tendencia vendedora de las últimas tres ruedas en el mercado cambiario: adquirió US$ 137 millones, la compra más elevada en lo que va de junio.

Según el operador de cambio Gustavo Quintana, se trata del monto más elevado desde el 21 de mayo. A lo largo del mes corriente, dice Quintana, la autoridad monetaria acumula US$ 220 millones. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, totaliza US$ 17.466 millones.

El factor clave que ayudó a la autoridad monetaria a hacerse de divisas fue el volumen operado. Fuentes financieras aseguraron que se volcaron US$ 365 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), una cifra que no se veía desde mediados del mes anterior. De esta manera, las reservas brutas cerraron en US$ 29.273 millones.

MFN / Gi