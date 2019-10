Tras las elecciones primarias en las que triunfó Alberto Fernández, el Banco Central perdió reservas por unos US$ 18.500 millones, incluidos unos US$ 11.400 millones que se fueron de los depósitos de las entidades financieras.

Ese es el escenario luego de que este viernes se pagaron cerca de US$ 500 millones de vencimientos de una LETE y el martes se habían desembolsado otros US$ 114 millones.

La estampida de divisas significó la pérdida de un 28% de las reservas de la autoridad monetaria, lo cual preocupa al candidato del Frente de Todos, que salió a acusar a Mauricio Macri de no atender su pedido de cuidarlas.

El vuelco de los inversores y ahorristas al dólar hizo que el Banco Central vendiera US$ 3.800 millones de reservas en el mercado de contado. El stock de depósitos en los bancos cayó 35%, unos US$ 11.400 millones, que se fugaron a cajas de seguridad o al exterior. Antes de esa debacle, las reservas rondaban los US$ 66.300 millones mientras que ahora quedaron a US$ 47.800 millones.

De momento, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, aseguró este viernes que la caída de reservas está "parando" y consideró que su nivel actual es "más que suficiente para aplicar una política monetaria consistente y prudente".

El dólar cerró estable a $60,31 pero en la semana avanzó 22 centavos

Merval y Riesgo País

El S&P Merval subió 0,17%, impulsado por el rendimiento de empresas energéticas y financieras, pero en la semana tuvo una leve caída del 0,05%. En tanto, el riesgo país tuvo un incremento de 0,60% hasta los 1.888 puntos básicos, sin embargo en el balance semanal cedió 12,75%.

En el panel líder de la plaza local, Telecom Argentina avanzó 5,54%, Transportadora de Gas del Norte subió 4,68%, Grupo Financiero Valores trepó 2,72%, Transportadora de Gas del Sur ganó 2,06% y Aluar ascendió 1,01%.

En sentido contrario, Transener perdió 2,81%, Grupo Supervielle cayó 2,49%, Banco Macro retrocedió 1,32%, Sociedad Comercial del Plara bajó 1,24% y Ternium lo hizo 1,16%.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con resultados mixtos. Así, las ganancias fueron para Irsa (3,8%), Telecom Argentina (2,7%), Ternium (2,4%), Mercado Libre (2,2%) y Tenaris (2,1%). Las pérdidas fueron para Edenor (-4,6%), Banco Supervielle (-3,9%), Banco Supervielle (-3,9%), Central Puerto (-3,1%) y Banco Francés (-2,6%).

En el segmento de renta fija, Lucas Longo, analista de Research en Balanz, afirmó que en bonos en dólares, fue una semana positiva con avances de más del 10%, tanto en ley local como extranjera. "Los principales factores que motivaron el avance fueron comentarios del candidato Fernández, con intención de mostrar mayor moderación al tratamiento de la deuda, enfocándose en la extensión de plazos de vencimientos, sin contemplar quitas de capital". Y agregó que además "comenzaron a circular tentativas de reestructuración presentadas por los propios fondos, también con un enfoque moderado y sin quita importante, creemos que fue el principal driver".

En la plaza internacional, la confirmación de un acuerdo parcial entre Estados Unidos y China impulsó a las bolsas de referencias. De esta manera, el Nasdaq subió 1,6% en la semana, el Dow Jones trepó 1,5% y el S&P500 lo hizo en 1,2%.

Alberto Fernández analiza pesificar parte de las tarifas durante la transición

Tasa de interés

El Banco Central convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 146 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 68,022% y en la semana retrocedió 695 puntos básicos. El total adjudicado fue de $212.416 millones sobre vencimientos por $224.716 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $12.300 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a 10 días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 68,022%, con un monto adjudicado de $64.435 millones.



En la segunda subasta, el monto adjudicado a 10 días de plazo fue de $147.981 millones a una tasa promedio de corte de 68,022%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68,05% y la mínima 68,00%.

