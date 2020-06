En el mercado creen que aún hay chances de llegar a un arreglo por la deuda

La renovada tensión en la negociación de la deuda entre el gobierno y los acreedores generó dudas en el mercado que venía apostando en las últimas semanas a un cierre de acuerdo antes de fin de junio, lo que se vio reflejado en la caída de bonos este jueves, y en un salto de $3 en el dólar blue que cerró a $127

No obstante, algunos analistas creen que aún hay chances de alcanzar un acuerdo si el gobierno mejora el pago de cupones, en tanto advirtieron que sería contraproducente que Argentina decidiera lanzar nueva oferta unilateral.

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, consideró que la forma de destrabar la negociación es que “el gobierno mejore el pago de cupones”.

“Acá hay un problema que es que Argentina quiere pagar el capital rápido, y no pagar intereses, y las finanzas mundiales te indican que la base de las finanzas son los pagos de intereses, Argentina tiene que seguir mejorando su propuesta”, señaló

En este sentido, desechó la posibilidad de que los acreedores cedan algo más al opinar que “se bajaron hasta niveles insospechados, han hecho propuestas muy constructivas”.

Deuda: Economía detalló cómo funciona el cupón atado a las exportaciones

También advirtió que si mañana “Argentina se lanza con una propuesta unilateral del estilo tomalo o dejalo, te tensaría mucho la cuerda, hay muchos fondos que ya están medios cansados y van a ser algunos planteos” en alusión a la posibilidad de reclamar por la vía legal.

Nery Persichini, de GMA Capital, planteó que “el mercado todavía se mantiene expectante, la deuda vale entre US$ 37 y US$ 41 actualmente, mientras que si el default fuera irremediable, debería negociarse cerca de US$ 25”.

“Si bien hubo un tropiezo en las conversaciones, hay espacio para mejorar. Al menos en los flujos y la "cascada" de vencimientos hay consenso. Más allá de las diferencias en los valores de recupero, el acuerdo está trabado en la parte legal, ahora los comités piden contratos al estilo canje 2005 para todos los bonos, incluidos los Globales”, explicó.

Por su parte, Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de XP Investment se mostró optimista: “las diferencias son pequeñas, a todo el mundo le conviene que esto salga”.

Pero alertó que “si Argentina saca la oferta sin tener palabra de los fondos de participación la adhesión otra vez va a ser bajísima; por el bien del país ojalá no cometan ese error”.

Por su parte, Javier Timerman, de Adcap Securities, planteó que “las diferencias en cash flow de las diferentes ofertas son mínimas y no deberían por sí mismas ser el obstáculo” pero acotó que “hay un agotamiento entre los interlocutores propio más de las personalidades que de sus diferencias”.

El Gobierno apunta contra reclamos de acreedores y se "planta" en una oferta de U$S 50

Según su visión, “la forma de destrabar esto es mostrando qué pasa con la economía argentina el día después, si los acreedores creerían que la deuda argentina post reestructuración se descuenta al 7 por ciento, Argentina tendría su problema de deuda solucionado; se debería empezar a discutir cómo bajar esa tasa de descuento, y eso es discutiendo el plan económico más allá de un Excel”

En sintonía, el analista Gustavo Ber, sostuvo que “las señales de dificultades para llegar a un consenso despiertan dudas entre los operadores respecto a las posibilidades de cerrar pronto un acuerdo, y por eso los activos domésticos se vieron impactados dado que venían apostando una favorable resolución”.

“Ahora la atención se centra en las estrategias de las autoridades respecto a cómo continuar, ya que de lanzarse una nueva oferta sin consenso no se lograrían activar las CACs (Claúsulas de Acción Colectivas), y así es que se potencian los riesgos de que ¨holdouts¨ impulsen una aceleración y además litigios judiciales en Nueva York", comentó.

El financista Christian Buteler, atribuyó la baja de los bonos y el salto del dólar blue “a la incertidumbre” por la deuda, porque con “el comunicado de ayer diciendo que ya se empieza a analizar la parte legal, no es una buena perspectiva la que se abre”.

“Con una oferta consesuada, llegar a los porcentajes necesarias es difícil, con una propuesta unilateral va a ser más complejo aún”, coincidió Buteler, quien cree que los acreedores no irán en lo inmediato por la vía legal porque “a ellos también les conviene seguir negociando y terrminar arreglando”, y estimó que “aún hay algunas posibilidades de llegar a un arreglo”.