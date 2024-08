Mes positivo para el mercado financiero, pero aumentan las presiones al Banco Central

En la última jornada del mes, el Gobierno tuvo una buena señal financiera con la baja del dólar blue y del riesgo país, sumado a la suba de los bonos y acciones argentinas tanto de la plaza local como las que cotizan en Nueva York.

Los papeles argentinos cerraron con mayoría al alza en Wall Street. Impulsada por el ADR de YPF, que subió 5,7% en la última rueda hábil. Le siguieron Banco Macro con un incremento del 5,4% y Edenor con 4,8%. En el mes, los que más subieron fueron: Galicia 45,5%, Supervielle 33% y Mercado Libre 26,9%.

En la plaza local, el S&P Merval trepó 3,5% ayer y cerró agosto 15,9% arriba. “Tanto bonos y acciones tuvieron un comportamiento que se destacó de sus comparables externos, cerrando la última semana con ruedas con un beta muy marcado”, observaron desde Santander Asset Managenent.

“Los bonos en dólares operaron al alza en la última semana, revirtiendo la tendencia bajista exhibida anteriormente y a contramano de la renta fija global y en mercados emergentes”, resaltaron en Puente. Los que más subieron en agosto fueron el Bonar 2038 10,8%, Global 8% y Bonar 2029 7,8%. El riesgo país cerró en 1.433 puntos básicos y de esta manera llegó a mínimos en dos meses.

En cuanto al dólar blue, bajó $ 10 y cerró en $ 1.305, con lo que acumuló un descenso de $ 45 en la semana. Así, cerró el mes a la baja, algo que no ocurría desde febrero. El MEP cotizó a $ 1.279,46, así que la brecha con el oficial quedó en el 34,5%. Mientras, el CCL cerró a $ 1.289,34.

Por otra parte, el Banco Central realizó ayer la mayor intervención en la era Milei, con una venta por US$ 238 millones “para atender la demanda puntual de fin de mes”, precisó ABC Mercado de Cambios. Sin embargo, agosto lo cerró positivo por US$ 380 millones. Las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 26.717 millones ayer, con lo que perforaron así la barrera de los US$ 27 mil millones.

“Se dio una mayor apreciación del tipo de cambio en un contexto de reservas netas negativas en el BCRA, que deberá enfrentar un mes exigente para cumplir la meta del tercer trimestre: la estacionalidad de liquidaciones del agro juega en contra y empieza a impactar el pago más acelerado de importaciones. En este contexto, se acentúa la ansiedad del mercado por conocer detalles sobre el timing de la salida del cepo”, analizaron desde el Banco Galicia.

En otro orden, el stock de deuda más intereses de Lecap ya supera los $ 4 billones (0,7% del PBI), estimó el Bapro.