Miguel Pesce: "Los bancos no actuaron a la velocidad que esperábamos"

En medio de una situación económico compleja debido a la pandemia del coronavirus, con una parálisis casi total de la actividad, el presidente del Banco Central -(BCRA), Miguel Pesce, habló sobre varios temas que empezaron a hacer ruido en los últimos días como las demoras de los préstamos de los bancos a las Pymes para el pago de salarios, la suba del dólar, la emisión monetaria y los cheques rechazados.

En cuanto al plan de financiamiento a Pymes con una tasa al 24% para el pago de salarios sobre el que las empresas se quejan por las dificultades para obtenerlo, contestó: "Tiene una primera meta en los 200 mil millones de pesos. Viene avanzando ese programa, no a la velocidad que quiere Matías Kulfas y el Presidente, pero viene avanzando a buen paso".

"Ayer teníamos 70 mil millones acordados, hoy ya tenemos 86 mil millones y esperemos que se acelere. Hay que tener presente que los bancos, el 85% de los activos que administran no son de capital propio, administran fondos de tercero. Eso hay que tenerlo presente. El banco tiene que tomar recaudos porque tiene que prestarle a gente que tiene que devolverle el dinero", señaló en diálogo con el programa A Dos Voces de TN.

En esa línea, comentó que por ese motivo el Gobierno amplió el fondo de garantías Fogar: "Lo que pido el Fogar es que haya un aval personal de los dueños de la empresa y que no estuviera en categoría morosa en el sistema financiero. Para el Fondo el Gobierno aportó 30 mil millones de pesos. Eso ya está funcionando, permite apalancar 150 mil millones de pesos. Si esa persona no paga, el que cubre esa deuda es el fondo de garantía. Una vez que se agote esta línea, nuestra idea es ampliarla, hay capacidad para eso".

"Tenemos que contrapesar el cuidado de las personas con la reapertura económica. Tuvimos las sucursales cerradas hasta esta semana solo para pagar sueldo de jubilados, ahora las hemos reabierto. Esto va a ayudar a que los créditos van a avanzar más rápido", comentó.

Bancos durante la cuarentena

En cuanto a la apertura de los bancos, expresó: "La semana próxima la concurrencia a las sucursales van a seguir siendo por turno pero ya no divididos por el número de DNI y la semana que viene vamos a habilitar las cajas para que la gente pueda hacer operaciones en dólares porque es muy difícil hacerla a través de los cajeros, son muy pocos los cajeros que entregan dólares y agregar una casetera con dólares es muy costoso y lleva mucho tiempo".

"Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que no haya amontonamiento de gente en los bancos. Tuvimos éxito esta semana, abrieron las sucursales, la gente sacó turno no hubo amontonamientos. Eso nos permite ampliar los servicios para la semana que viene", manifestó.

"Era mucho más fácil ordenar la reapertura de las sucursales que ordenar la reapertura de los sistemas de pagos de servicios como rapipago y pagofácil. Estuvimos trabajando en el protocolo y esperamos que la semana que viene puedan abrir estos sistemas de pagos. Las que están abiertas ahora son aquellos actividades que no estaban bajo la veda y prestaban este servicio como las cajas de supermercado. A partir de la semana que viene esperamos que puedan abrir las sucursales específicas", agregó sobre la situación de este tipo de servicios.

Créditos a las pymes

Por otro lado, retomó: "Cuando uno ve una Pyme que ha hecho un esfuerzo extraordinario por atravesar 3 años de recesión y ahora tiene dificultades porque se suspendió la actividad y ha librado cheques que no puede cubrir, el caso siempre duele. Hasta ahora, del sistema de pagos con cheques, solo el 10% está siendo rechazado por falta de fondos y el 8% en montos".

"Creo que los cheques que ya estaban librados, ya están dentro del sistema. Suspendimos la aplicación de multas y la inhabilitación de cuentas, hemos permitido que se vuelva a depositar el cheque, si ingresó el cheque al banco no se lo tiene que devolver a quien lo depositó sino que puede esperar a que el que le dio ese cheque le diga que ya cubrió la cuenta y lo vuelva a depositar", añadió.

Volviendo con el tema de los créditos, aclaró que se están encontrando "con que aquellas personas que nunca necesitaron financiamiento bancario, hoy lo necesitan, pero no tienen carpeta en los bancos y eso hay que construirlo. Esperemos solucionarlo con este fondo de garantías".

Pesce también lanzó una crítica contra el Gobierno de Mauricio Macri: "Venimos de 3 años de recesión y un proceso de ajuste muy fuerte. El préstamo al sector privado en Argentina llegó a ser entre el 14 y 16% cuando estaba Mercedes Marcó del Pont, con Macri bajó al 12% y ahora estamos al 8%. La única diferencia que tienen los bancos con respecto al resto de la economía es que se vieron beneficiados por las supertasas de interés que se aplicaron que llegaron al 83% anual con vencimiento cada 3 días. Daba una tasa real del 120%".

"Eso generó que el Banco Central generó una emisión de 600 mil millones de pesos el año pasado para cubrir esos intereses que hoy está en el patrimonio de los bancos. Hemos decidido que los bancos esas utilidades no las distribuyan y las mantengan dentro del sistema para prestar".

"Creo que los bancos no actuaron a la velocidad que esperábamos. Esperamos que en los próximos días se pongan a tiro y desembolsen rápidamente esta línea de financiamiento con la garantía que generó el Ministerio de la Producción. La línea que es para sueldo, lo depositan directamente los bancos en la cuenta de los trabajadores. Esta línea no es exclusiva para el pago de sueldos", aclaró.

"Descontrol seguro que no va a haber"

En cuanto a la expansión de la base monetaria, señaló que "no tuvo que ver con la monetización del déficit, lo que ocurrió es que el Banco Central decidió no renovar las letras que tenían los bancos, le hemos devuelto a los bancos dinero por más de 460 mil millones de pesos. Con la intención de que ese dinero se preste, como para estos programas. Esa es la razón fundamental de la expansión de la base monetaria de las últimas semanas y no la asistencia financiera al sector público. Seguramente si me pregunta dentro de algunas semanas, va a empezar a tener impacto la expansión monetaria por adelantos transitarios del BCRA al Gobierno, pero esperamos que cuando ese dinero pegue la vuelta el sistema financiero y el mercado de capitales pueda digerirlo". Además, descartó una posible hiperinflación: "Descontrol seguro que no va a haber".

"Lo que ocurrió cuando se liberaron las leliqs y las pusimos en las cuentas corrientes de los bancos, provocó una caída muy fuerte de la tasa de interés. Las cauciones están pagando 1, 2 o 3% anual de interés. Algunos han aprovechado esas circunstancias para tomar ese dinero a muy baja tasa de interés y llevar adelante maniobras especulativas. Estamos trabajando para evitar esos efectos no deseados. En parte por eso subió el dólar", comentó.

En esa línea, agregó: "El dólar igual está tranquilo. El dólar por el cual funciona la mayor parte de la economía argentina es el oficial y allí no hemos tenido sobresaltos. No hay reclamos de que esté retrasado, solo nos pidieron los exportadores es que no se retrase en el futuro. Las maniobras especulativas han actuado sobre los mercados de bono que reflejan este tipo de cambio como el contado con liqui o el dólar MEP. Esperamos que se moderen en los próximos días. Vamos a tomar algunas medidas mañana que van a tener efecto en estas maniobras", concluyó.

ED / DS