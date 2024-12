Milei espera al FMI para “salir del cepo cambiario”

El presidente Javier Milei ratificó que el Gobierno negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar durante el primer cuatrimestre del año próximo con el objetivo de “salir definitivamente del cepo”. En la apertura del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio de Córdoba, defendió su política cambiaria y criticó al gobierno de Luíz Inácio Lula Da Silva en Brasil. Además, adelantó que desea llevar adelante una reforma impositiva junto a un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

“Estamos negociando un acuerdo para salir definitivamente del cepo”, admitió Milei el viernes. El día anterior, la vocera del organismo, Julie Kozack, había transmitido que los equipos técnicos ya iniciaron conversaciones con el gobierno argentino. Lo sinceró luego de destacar el “modelo de estabilización con resultados económicos impresionantes”.

Similar a la de Milei había sido la intención de Mauricio Macri en 2018, cuando el país recurrió por primera vez en 15 años al organismo para intentar frenar la sangría de reservas del Banco Central tras haber levantado las restricciones cambiarias al comienzo de su mandato. Los cerca de US$ 45 mil millones que recibió, sin embargo, no fueron suficientes para doblegar las corridas cambiarias. Con Alberto Fernández, Argentina renegoció el acuerdo para diluir los pagos en un plazo mayor, pero con la negativa del gobierno de incrementar el monto del mayor préstamo en la historia del Fondo.

Sobre su política cambiaria de crawling-peg por debajo de la inflación y ante la devaluación del real brasileño, que impacta en la competitividad local, el primer mandatario opinó pero sin hacer una mención directa. “Cuando tienen un gobierno de impresentables, la moneda se destruye. Cuando tienen un gobierno serio, la moneda se aprecia”, planteó.

Desde Córdoba en un extenso discurso, el Presidente también elogió su política tributaria. “Es la primera vez en la historia que un gobierno cumple con eliminar el impuesto”, dijo, en referencia al impuesto PAIS, que vence el 23 de diciembre. Sin embargo, no se trata de un concepto que el propio mandatario definió suprimir, sino que ya tenía fecha de caducidad impresa en la propia ley que lo creó. En todo caso, Milei no optó por prorrogarlo.

Sin embargo, el jefe de Estado fue aún más allá y anunció que “la baja de impuestos continuará”. En ese sentido, adelantó que “estamos pensando en una reforma tributaria donde los impuestos nacionales no sean más que seis”.

Adicionalmente, insistió con reforzar el vínculo bilateral con el nuevo gobierno republicano. “Vamos a avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hoy lo reafirmó la vocería del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump”, comentó.

Por otra parte, destacó su recorte al gasto público. “El ajuste fue de siete puntos del PBI, y dado que teníamos conciencia de que el aumento de ahorro no iba a tener contrapartida en inversión sabíamos que de inicio íbamos a tener una caída en el nivel de actividad económica y que, además, mientras que estábamos sincerando la economía implicaba un salto en la pobreza, entonces decidimos, desde Capital Humano, dar contención social a los más vulnerables”, afirmó.

En tanto, el mandatario recordó que el viernes se cumplió un año del Decreto 70/2023. “Junto a la ley Bases representa una reforma estructural ocho veces más grande que la reforma que hizo Menem, que había sido la más grande de la historia argentina”, sostuvo. “Mientras que hacíamos esto, decían que nos iban a incendiar el país y, sin embargo, logramos pacificar la calle, no cediendo jamás ante los intentos extorsivos de los agitadores profesionales”, valoró.

Por último, Milei se refirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Ya tenemos solicitudes por el equivalente de casi US$ 12 mil millones”, planteó. “Me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversión de Río Tinto por US$ 2.500 millones, y la de Stellantis que la van a aplicar acá por cerca de US$ 400 millones para los motores de las RAM”, dijo sobre su último viaje al exterior. En este contexto, el jefe de Estado opinó: “Estamos construyendo el milagro económico argentino”. Para cerrar, les pidió a los presentes en la Bolsa de Comercio cordobesa que “sigan acompañando y confiando”.

Michel: “Si te salen más baratas las naranjas egipcias, tenés un problema con el tipo de cambio”

El exdirector de Aduanas Guillermo Michel fue crítico con la política cambiaria del gobierno nacional y recalcó la importancia de proteger a la industria. Además, calificó de “política” la decisión del FMI de aumentar el crédito que tiene con Argentina.

El exfuncionario alertó con un caso práctico que no se defiende al productor argentino. “Importamos naranjas egipcias y no se protege a la industria local. Cuando te sale más barato comprar naranjas egipcias o tomarte un café en Miami que en Argentina, algún problema tenés con el tipo de cambio”, cuestionó.

En esta línea sumó que “a todos los exportadores de carne les subieron un 25% el dólar desde enero hasta ahora, la energía un 300%, la mano de obra un 170% y la logística un 80% ¿Cómo exportan de manera competitiva con tal presión impositiva?”. “Hay que dar condiciones para proteger la industria, darle valor agregado. Queremos un Estado eficiente para que el trabajador argentino pueda competir”, planteó el referente del Frente Renovador.

Sobre un posible nuevo préstamo del FMI, calificó que “el Fondo está pensando en términos de elecciones, en términos políticos”. Asimismo, afirmó que el Gobierno tiene un superávit fiscal “maquillado”, ya que “los intereses de deuda no los registra como gastos, los capitaliza y los registra al momento de que los paga. “Si se hiciera de manera correcta, tendrían un déficit del 1,5% del PBI en vez de un superávit del 0,5%”.