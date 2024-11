Javier Milei ante su primer G20: su agenda incluye encuentros con Xi Jinping, Georgieva y Modi

El presidente Javier Milei llegó este domingo a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, donde el lunes iniciará la Cumbre de Líderes del G20, la primera en la que participa desde el inicio de su gobierno. La visita del mandatario incluirá encuentros con Xi Jinping, la jefa del FMI y el presidente de India.

Está previsto que la primera actividad de mañana del mandatario sea participar del Plenario de Jefes de Estado, encuentro en el que los líderes expondrán en distintas sesiones sobre temas como la lucha contra el hambre y la pobreza, y la reforma de las instituciones de gobernanza global. Además, compartirán un almuerzo de trabajo y formarán parte de la tradicional foto de familia de la Cumbre.

El G20 respaldará los objetivos climáticos y el comercio global en un mensaje a Trump

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien no está previsto un encuentro a solas con Luiz Inácio Lula Da Silva, será la primera vez que el mandatario argentino y el presidente de Brasil se vean cara a cara, luego de muchos cruces antes y después de la llegada del libertario a la Casa Rosada.

En el cierre del evento paralelo G20 Social, Lula instó a la sociedad civil a "gritar" y "protestar" si los dirigentes no cumplen los compromisos adoptados en el G20 o en cualquier foro internacional. "Si nosotros, como líderes, no asumimos, ustedes son los que tienen que marcar la diferencia. Griten, protesten, exijan, porque sino las cosas no sucederán", exhortó.

En un encendido discurso, dijo que el "neoliberalismo ha empeorado la desigualdad económica y política que hoy azota a las democracias". "Los gobiernos deben romper con la disonancia cada vez mayor entre la voz de los mercados y la voz de las calles", dijo.

La diplomacia de Javier Milei en el G20: encuentro con Xi, Modi, Georgieva y el presidente del Banco Mundial

Este lunes, en la apertura de la Cumbre del G20, la agenda tiene pautada a las 16.30 una reunión bilateral del jefe de Estado con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

A partir de las 18, en tanto, se ofrecerá una recepción para todos los Jefes de Estado que participarán del encuentro en Río de Janeiro.

El martes se realizarán distintas reuniones bilaterales con líderes del mundo y empresarios. La agenda del presidente argentino abre la bilateral más importante de la gira y la que genera más expectativa: la entrevista con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a las 10.20.

En la previa del primer G20 de Milei, Guterres pidió a los países que tengan "buen sentido"

La reunión se dará pese a que Milei dijo durante la campaña electoral del año pasado que quería poner fin a las relaciones comerciales con China, segundo mayor socio comercial de Argentina después de Brasil. "Nosotros no hacemos pactos con comunistas", afirmó varias veces.

Pero tras tomar posesión del cargo, agradeció "las felicitaciones y los buenos deseos" que recibió de Xi, adoptando un tono más conciliador hacia Pekín. Recientemente, Milei definió al gigante asiático como "un socio muy interesante".

"Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", señaló a fines de septiembre en el programa de televisión de Susana Giménez.

A las 11.30, Milei se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a las 12 con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi. La última reunión bilateral de la jornada será a las 13 con el gerente general de la empresa italiana Enel, Flavio Cattaneo.

El acuerdo UE-Mercosur, en su etapa más difícil: "El diablo está en los detalles", dice Von der Leyen

Milei en el G20: un bloque dividido que busca diálogo en Rio de Janeiro

En la cumbre de dos días de duración, los líderes de las principales potencias económicas del mundo esperan avances sociales en un bloque desgarrado por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del sur global y aliado de Occidente, desplegará su larga experiencia diplomática que se basa en la defensa del multilateralismo.

Ello pese a la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, que anuncia un nuevo giro aislacionista y el riesgo de guerras comerciales a partir del año que viene.

La cumbre se celebra al mismo tiempo que la COP29 en Bakú (Azerbaiyán), al final de un año en el que las crisis climáticas han puesto más que nunca a prueba al mundo, y a Brasil de forma espectacular, con inundaciones, sequías e incendios forestales.

Tras visitar a Milei en Casa Rosada, Macron dijo que Francia "seguirá oponiéndose" al acuerdo UE-Mercosur

El gran ausente de la cumbre en Rio será el presidente ruso Vladimir Putin, que ya ha faltado a las últimas ediciones. Con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra, anunció que no viajará para evitar "perturbar" los debates.

Su homólogo chino, Xi Jinping, en cambio, estará presente y prolongará su estancia con una visita de Estado a Brasilia el miércoles.

China es el mayor socio comercial de Brasil, y los dos países han intentado juntos, sin éxito, actuar como mediadores en la guerra de Ucrania. Este conflicto, junto con la ofensiva israelí en Gaza y Líbano, amaga con exacerbar las divisiones.

"Estamos negociando con todos los países los párrafos sobre geopolítica de la declaración final (...) para que podamos llegar a un consenso sobre estas dos cuestiones", dijo Mauricio Lyrio, negociador en jefe de la diplomacia brasileña para el G20.

Brasil espera obtener un consenso en temas que se fijó como prioritarios para su presidencia del G20, como la lucha contra el hambre y los impuestos para los "superricos"

Al frente de la primera potencia económica latinoamericana, Lula marcó la pauta el pasado mayo: "Muchos insisten en dividir el mundo en amigos y enemigos, pero a los más vulnerables no les interesan las dicotomías simplistas", dijo.

La primera sesión plenaria de la cumbre, el lunes, se centrará en el lanzamiento oficial de la "Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza", la iniciativa estrella de Lula, un exobrero metalúrgico nacido en una familia pobre.

Esta alianza reunirá a países de todo el mundo y a instituciones internacionales con el fin de liberar recursos financieros para luchar contra el hambre o reproducir iniciativas que funcionan a nivel local.

En cuanto a los impuestos de los multimillonarios, los países del G20 se comprometieron a "cooperar para garantizar que los más ricos sean efectivamente gravados", tras una reunión de los ministros de Finanzas del grupo celebrada en Rio a finales de julio.

Queda por ver si los líderes asumirán este compromiso y en qué términos.