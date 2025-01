Milei promete levantar el cepo: “Es un mamarracho y este año se termina”

“La convergencia del tipo de cambio paralelo con el tipo de cambio oficial, que estamos viendo desde hace meses, nos acerca cada día más a la salida definitiva del cepo cambiario, un mamarracho que nunca debería haber existido y que este año se termina de una vez por todas”, afirmó Javier Milei ante un auditorio suizo. Las palabras las dio tras recibir otro de los premios simbólicos que gusta acumular en sus viajes internacionales, en esta ocasión Röpke del Liberal Institute.

El Presidente destacó que el fin de las restricciones cambiarias forma parte de un conjunto de reformas estructurales que buscan devolver la libertad económica. Según Milei, su equipo trabaja “día y noche para terminar de sanear el balance del Banco Central y poder levantar el cepo cambiario de una vez y para siempre”.

En su intervención, Milei también subrayó supuestos avances que su administración ha logrado desde el inicio de su mandato. Entre ellos, mencionó la reducción de la inflación, que pasó de niveles de un presunto 17.000% anualizado a solo el 10%. También resaltó un aumento del salario básico promedio, que se incrementó de US$ 300 a US$ 1.100 en 2024. No obstante sus palabras, el sueldo mínimo vital y móvil se ubica en solo $ 279.718 (casi US$ 300).

Según el mandatario, estas mejoras son el resultado de una combinación de superávit fiscal, reducción del gasto público y reformas estructurales. “Hemos eliminado más de 1.900 normativas, a un ritmo de más de tres por día, y aún nos quedan por delante 3.200 reformas para hacer de Argentina el país más libre del mundo”, señaló.

El mandatario explicó que su gobierno avanza hacia un esquema de competencia de monedas para que los argentinos puedan elegir libremente qué moneda usar en sus transacciones cotidianas. Según Milei, este sistema permitirá un crecimiento económico sostenido del 4,5% per cápita anual y colocará al país en el camino hacia una mayor prosperidad. “El crecimiento llegó para quedarse, de la mano del superávit fiscal”, aseguró el Presidente. “Esto implicaría que, en 50 años, Argentina podría estar alcanzando a los Estados Unidos”, proyectó.

“Si a eso le sumamos que el ajuste se hizo bajando gastos, no subiendo impuestos, si se suman las 800 reformas estructurales y las 900 desregulaciones sin lugar a dudas de que Argentina podría crecer mucho más rápido. Y sin lugar a dudas, con los aportes que está haciendo el brillante jefe del Consejo de Asesores, el doctor Demian Render, para avanzar en la implementación de la inteligencia artificial en Argentina, sin dudas lo vamos a lograr mucho antes”, continuó el mandatario. “Esto iniciará un proceso de crecimiento que nos hará converger a los niveles de prosperidad de las grandes potencias, tal como supimos hacer hace más de 100 años”, auguró.

Con este anuncio y después de mantener por más de un año las restricciones, Milei volvió a prometer levantar el cepo. Prometió nuevamente que estas políticas generarán un cambio estructural en el modelo económico del país.