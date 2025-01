Javier Milei en Davos: una agenda ajustada, el fin del cepo y la salida de organismos internacionales

Tras llegar a Davos, la ciudad de los Alpes suizos en la que se realiza el Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei aseguró que la salida del cepo cambiario “será más rápida si consigue financiamiento”. El jueves dará su discurso en el evento que reúne a numerosos líderes mundiales y empresarios, mientras está "estudiando" su permanencia en organismos multilaterales como la OMS y el Mercosur.

En la rutina prevista, el presidente disertará en el foro mañana a las 6.15. Luego, a las 7 se reunirá con el ejecutivo de Coca Cola, James Quincey y a las 8 participará de un encuentro con grupos de empresas, también conocidos como holdings. El regreso a Buenos Aires desde el Foro del que participa por segunda vez está pautado para el sábado.

En el marco de una agenda ajustada, al llegar desde Estados Unidos a Suiza, Javier Milei se refirió al cepo. “El financiamiento es importante, adelanta en el tiempo la salida del cepo. Nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstruir el equilibrio de stocks en el Banco Central (BCRA). La diferencia es que si conseguimos financiamiento, la salida es más rápida", dijo.

"Una parte tiene que ver con la estructura de esos pagos y otra con conseguir fondos nuevos para recomponer las cuentas del BCRA y de esa manera acelerar la salida del cepo", explicó Milei sobre las demoras en la eliminación de las restricciones en la compra de divisas en el país.

Esta semana se conoció que el BCRA, en las dos primeras semanas de enero, intervino con US$ 619 millones para contener la brecha cambiaria entre los dólares financieros y el tipo de cambio oficial. A la vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, regresó al país para negociar con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo acuerdo. El Gobierno busca recibir, al menos, US$ 11.000 millones de dólares frescos para salir del cepo.

"Cualquier tipo de acuerdo que hagamos, ya sea con el FMI o con fondos de inversión, el dinero que entre en las arcas del Tesoro se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central, que es el máximo acreedor del Tesoro. Eso tiene varios efectos: la deuda total no aumenta, sólo cambia la composición, y se recompone el balance del Banco Central. Cuanto más solvente es el BCRA, el nivel de precios de equilibro es más bajo", explicó Milei.

El levantamiento de restricciones para comprar dólares en el país fue una promesa de campaña y es un reclamo de los inversores. En ese marco, Milei justificó la falta de avance en ese sentido: "El cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que soy liberal libertario, no soy liberal libertarado. No solo son las cuestiones de flujo, sino las de stock".

“La salida del cepo no está en discusión, pero no puedo plantearla si no sé de cuánto dinero estamos hablando. Y no sólo el cuánto, sino también el cómo. Porque yo tengo que calzar los flujos de fondos. La clave está ahí", señaló el presidente durante una entrevista con Bloomberg News. Y agregó: “Si se toma el nivel de precios actual y se une con el equilibrio a largo plazo, la pendiente de eso da la inflación. Cuando se recompone el balance del Banco Central, se baja la inflación de largo plazo. Entonces, si nosotros conseguimos financiamiento, eso se hará mucho más rápido".

El presidente, el viernes a las 12.50, recibirá el Premio Röpke otorgado por el centro liberal clásico Liberales Institut, donde dará unas palabras. Finalmente, a las 17.30 partirá el vuelo de regreso a Buenos Aires, a donde llegará a las 9 del sábado, previa escala técnica en la ciudad de Recife, Brasil.

En la entrevista, Milei además se refirió a su intención de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos: "Estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de abordar un Tratado de Libre Comercio”.

En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que estaría dispuesto a salir del bloque regional en caso de una "condición extrema" para avanzar con acuerdo comercial con su par estadounidense Donald Trump. "Hay mecanismo por los cuales puede hacerse estando dentro del Mercosur", aclaró.

“Recientemente, cuando asumí la presidencia pro tempore del Mercosur señalé que debía avanzar en tres líneas: lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y acuerdos de libre comercio", dijo.

"Nosotros estamos explorando la manera de que Argentina se pueda abrir al comercio internacional. ¿Por qué? Porque la división del trabajo trae prosperidad", subrayó Milei. Señaló que su Gobierno "ha decidido volver a integrarse al mundo, quiere recuperar su parte dorada de la historia, cuando era un actor importante del mundo y para eso hay que avanzar en tratados de libre comercio y el Mercosur no puede ser una traba”.

Además, sigue el rastro de Donald Trump, por lo que el Gobierno está "estudiando" su permanencia en organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque eso no significa "dejar" esos foros, aseguraron fuentes oficiales.

"En algunos casos podrá ser que sí y en otros no. Está en estudio. Lo mismo ocurre con lo de retirarse del Acuerdo de París. Nunca adherimos al Acuerdo de París", advirtieron fuentes oficiales ante la agencia Noticias Argentinas.

El funcionario indicó que "se analizarán las implicancias económicas y comerciales, evaluaremos nuestras opciones". También señaló que el presidente "siempre fue muy crítico del accionar de este organismo durante la pandemia. Todo lo que hizo OMS durante la pandemia habría que investigarlo algún día", finalizó.

