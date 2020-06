La agencia MSCI mantuvo a Argentina como mercado emergente

Pese a la vigencia del cepo y otras restricciones al flujo de capitales, la agencia MSCI mantuvo a la Argentina en la categoría de “mercado emergente”, aunque advirtió que podría rebajar al país al estatus de “frontera” en ese índice, en caso de que se profundicen los controles y se deteriore la posibilidad de acceder a los mercados.

La decisión sorprendió un poco a los operadores del mercado consultados por PERFIL, quienes desestimaron que la noticia pueda causar un rebote significativo en las acciones.

La agencia dijo en un comunicado que "continuará consultando con los participantes del mercado sobre la clasificación de los Índices MSCI Argentina, ya que los inversores institucionales extranjeros continúan sujetos a estrictos controles de capital que se implementaron en septiembre de 2019, lo que hace que sea imposible a los inversores acceder al mercado de renta variable nacional”.

En ese marco, previno que “el índice MSCI Argentina puede eliminarse del índice MSCI Emerging Markets si hay mayor deterioro en la accesibilidad al mercado".

“Si bien la volatilidad aumentó dramáticamente debido a la pandemia de COVID-19, los mercados de renta variable mundial se mantuvieron accesibles y continuaron funcionando bien, permitiendo a los emisores recaudar capital y a los inversores gestionar riesgo durante la crisis“, planteó Dimitris Melas, director global de Equity Research y presidente del Comité de Política del Índice MSCI.

A su vez, Sebastien Lieblich, Jefe Global de Índice Soluciones y Presidente del Comité de Índice de Equidad de MSCI, sostuvo que en Argentina “la imposición de los controles de capital actuales no está en línea con la accesibilidad del mercado criterios de los Índices de Mercados Emergentes de MSCI ".

Y advirtió que "las autoridades argentinas deben saber que la aplicación prolongada de los controles de capital o la introducción de más controles de capital pueden forzar la reclasificación de los índices MSCI Argentina de los mercados emergentes a mercados fronterizos o mercados independientes".

Argentina fue reclasificada el 20 de junio de 2018 de mercado “de frontera” a “emergente” en el índice del MSCI, aunque la medida se efectivizó recién en mayo de 2019.

Impacto Santiago Abdala, analista de PPI comentó a PERFIL que “la decisión me sorprendió, es una buena noticia, pero aún estaremos en revisión por el tipo de restricciones que hay en Argentina”.

“Considerando que solo quedan tres acciones dentro del índice, no imagino un gran impacto, creo que las subas estarán más relacionadas al proceso de negociación de la deuda que a esta decisión”, juzgó.

En sintonía, Jorge Viñas, de Adcap Securities, manifestó que la decisión lo sorprendió “un poco” pero señaló que “MSCI se toma bastante tiempo, algo similar ocurrió cuando lo incluyó al país en emergentes, prolongó la decisión final por otro año más”.

“Aquí también mantiene la puerta abierta para bajarlo en el futuro. Puede tener algún impacto marginal positivo, pero hay otros factores mucho más importantes que van a definir la tendencia de fondo de las acciones argentinas como la restructuracion de la deuda”, evaluó.

De igual mirada, Nery Persichini, de GMA Capital explicó que “MSCI suele analizar los cambios como provisorios o permanentes, esa mirada precavida fue la que le impidió a nuestro país ser recategorizado rápidamente en 2017, sino recién en 2018”.

“Probablemente MSCI ahora considere que la coyuntura extraordinaria internacional y de negociación de la deuda no permiten una regularización de la cuenta capital”, especuló.

Consultado sobre si tendrá algún impacto, Persichini analizó que “dado lo marginal que es el peso de las 3 acciones argentinas con representación en el índice (Telecom, YPF y Globant son el 0,12% del MSCI Emerging Market Index), no encuentro razones para un efecto desmedido; el mercado local tiene otros drivers más importantes como la resolución del canje de la deuda, la dinámica de la actividad y la política económica general”.

En la misma línea, Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, remarcó que "son tan pocas las empresas que están en el índice que el impacto sobre el total es marginal", y recordó que cuando Argentina ascendió de la categoría de frontera a emergente "fueron 8 las compañías elegidas, pero a lo largo del tiempo bajaron a 3".

También Gustavo Neffa, de Research for Traders destacó que “MSCI alertó que si las restricciones a los flujos de capitales vigentes se mantienen, podríamos perder el estatus” con lo cual “descuento que más adelante nos va a rebajar”.

El financista Christian Buteler se mostró sorprendido por la decisión porque “cumplimos con todos los requisitos para que nos bajaran de categoría, siempre lo que este índice marcaba para mantenerte en emergente era no poner trabas al movimiento de capitales, y nosotros tenemos cepo, restricciones al Contado Con Liquidación”, y opinó que” si bien en el mercado se esperaba que hoy se bajaba a la categoría de emergente, no veo que mantenernos cause mañana un rebote de 10% en las acciones”.

MF / DS