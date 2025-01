Ola de calor: tips para el uso eficiente de la energía en el hogar en momentos con pico de demanda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su informe climático para los primeros tres meses del año, anticipando que la mayoría del territorio nacional experimentará temperaturas superiores a las habituales para esta temporada.

Este fenómeno tendrá un impacto particular en la Ciudad de Buenos Aires y para quienes no han planeado vacaciones y se quedan en la ciudad, es importante mantenerse alerta. No sólo para evitar los golpes de calor, tan comunes en esta época, sino también para hacer un uso racional de la energía eléctrica mientras se permanece en el hogar.

"Ante las altas temperaturas que actualmente existen en nuestra área, brindamos consejos a nuestros clientes por los distintos canales de comunicación que tiene la compañía, con información para realizar un consumo eficiente de energía ante los picos de demanda que puedan surgir los próximos días", explicaron desde Edenor, al tiempo que señalaron como fundamental "usar el aire acondicionado en 24 grados y evitar el uso simultáneo de electrodomésticos en el momento de mayor calor que generalmente sucede en horas de la tarde".

Y es que el aire acondicionado es un pilar fundamental del consumo doméstico, por eso bien vale repasar, de mano de los que más saben, las cuestiones fundamentales para el mejor uso de estos equipos.

Por su parte, desde Edesur también señalaron algunos consejos para cuidarse y cuidar la energía.

Además, compartieron algunos tips para bajar la temperatura de los ambientes domésticos, lo que también contribuye a usar en forma eficiente la energía disponible.

¿Cómo bajar la temperatura dentro de los ambientes?

Mantener las persianas bajas o colocar cortinas de black out para que no entre la luz y el calor. También cerrar las ventanas para evitar que el aire del exterior caliente ingrese e invada los ambientes. Las plantas son una gran barrera para el calor y bloquean los rayos del sol. Macetas, enredaderas o hasta árboles pueden contribuir mucho. Los helechos por ejemplo ayudan a regular la temperatura y a su vez purifican el aire. Evitá usar electrodomésticos que emanen calor como el horno y si lo hacés prendé el extractor. Son fuentes de calor así que te recomendamos que, si los vas a usar, hacelo en el horario que baje el sol. Cerrá las puertas espacios que no estés utilizando así el aire caliente no circula. En cambio, te recomendamos que a la noche o a la mañana bien temprano antes que salga el sol dejes las ventanas abiertas para recambiar el aire y aprovechar la brisa. Colocá ventiladores para refrescar la habitación y que así circule el aire. Cambiá las bombillas comunes por LED. Aparte de consumir menos, irradian menos calor en los ambientes. Además apagá todas aquellas luces que no uses para contribuir a reducir la temperatura de los ambientes. Si vas a utilizar el aire acondicionado cerrá ventas y puertas y bajá las persianas para el ambiente llegue a la temperatura requerida más rápido. Recordá que limpiar los filtros del aparto ayuda a que este opere más eficientemente. Otra opción son las ventas de doble vidrio. Te ayudarán a aislar ruido y temperaturas extremas a la vez. También con los techos de chapa, un sistema aislante permitirá reducir los efectos de las temperaturas. Los burteles no solo sirven para frenar el frio en invierno. También ayudarán a evitar el ingreso de calor y evitar que el frío del aire acondicionado se escape del ambiente.

El aire acondicionado: consejos para usarlo en forma eficiente y consciente

Desde Edenor aportaron además una serie de consejos para extremar las recomendaciones de uso del aire acondicionado

Fijá la temperatura de refrigeración en 24° C y la de calefacción en 22° C para un consumo más equilibrado. Ajustar un grado la temperatura del termostato permite ahorrar hasta un 8% en el consumo de climatización.

Mantené climatizados solo los ambientes en uso.

Limpiá periódicamente los filtros del aire acondicionado para evitar pérdidas de energía.

Colocá burletes en puertas y ventanas. Esto evitará que se filtre aire frío o caliente del exterior.

Cerrá puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire del exterior al ambiente climatizado.

Es conveniente usar ventanas de doble aislamiento, ya que permiten reducir el gasto de energía para climatizar un ambiente.

El aire acondicionado cuenta con una etiqueta de eficiencia energética obligatoria. Cuando compres un aire acondicionado, tené en cuenta su etiquetado: las clases A o superior permiten un mayor ahorro de energía.

Los colores claros en techos y paredes exteriores reflejan la radiación solar y, por lo tanto, evitan el calentamiento de los espacios interiores.

Aplicando revestimientos aislantes en el techo y las paredes de tu hogar, podés ahorrar entre un 15% y un 20% en gastos por climatización.

Es conveniente colocar el aire acondicionado a una altura no mayor a dos metros.

El uso de cortinas, aleros o toldos en las ventanas también ayuda a reducir el gasto de energía para climatizar un ambiente.

En caso de usar el aire acondicionado por la noche, es conveniente emplear la función sleep (sueño). Esta función modifica ligeramente la temperatura para que puedas dormir cómodamente y apaga el aire acondicionado después de un tiempo predefinido para mejorar aún más el ahorro de energía.

En muchos casos, es posible combatir el calor usando un simple ventilador, cuyo consumo eléctrico es mucho más bajo en comparación con el aire acondicionado.

