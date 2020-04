El transporte de cargas pide bajar el gasoil por la caída del petróleo

Los empresarios del transporte por camión consideraron que la caída “histórica” de los precios internacionales del crudo “no ha tenido su correlato en los precios domésticos de combustibles” y pidieron una baja en los surtidores.

El día en el que el barril del WTI cerró con cotización negativa y el Brent bajó hasta US$ 26 por barril, la Federación Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) aseguró que “no existen motivos para que los precios no bajen y que sería vital para contener una economía local en crisis”.

En contrapartida, las petroleras, que aseguran que intentan sostener unos 60 mil puestos de trabajo en un contexto de baja de la producción por la caída de la demanda, negocian con el Gobierno un barril criollo, que arrancó con una propuesta de US$ 54 cada uno, más del doble de la cotización del Brent, el barril de referencia para la Argentina.

Los dueños de los camiones difundieron un informe donde marcan que los precios internos en el país están un 30% más caros de lo que deberían. “Desde la irrupción y diseminación del COVID-19 el petróleo cayó de un promedio de US$ 60 por barril que cotizó durante el año 2019 y principios del año 2020, hasta menos de US$ 26 en el Brent, valor mínimo en 20 años. En la mayoría de los países del mundo frente a este escenario los precios del combustible bajan, pero en Argentina siguen subiendo”, sostuvo Martín Borbea Antelo, secretario general de Fadeeac. El sector asegura que el 70% del transporte está parado, la cadena de pagos está cortada y hay riesgo de que no se puedan pagar en su totalidad los salarios de abril.

En análisis del Departamento de Estudios Económicos y Costos sostiene que una baja en el precio del combustible implicaría una ganancia competitiva para la economía real y serviría además para la desaceleración de la tasa de inflación. En ese marco, consideran necesario desdolarizar los costos. “Las fuertes y sucesivas devaluaciones a partir de mayo de 2018 hicieron que el precio del gasoil se convirtiera en una de las principales causas del aumento de los costos para el autotransporte de cargas. En los tráficos de media y larga distancia alcanza cerca del 40% de los costos totales”, remarcaron los analistas.

La cotización del crudo cae al valor más bajo de la historia

Impacto. Los costos logísticos aumentaron un 2,10% en marzo y 8,48% en el trimestre, según el índice de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-C3T) y la Cámara de Operadores Logísticos (Cedol).

De acuerdo con los datos de esta entidad, la situación de cuarentena y restricción de circulación para ciertos sectores productivos "redujo drásticamente los ingresos de las compañías, mientras que los costos fijos se mantuvieron inalterables". A fines de marzo, el 47% de los trabajadores de convenio se encuentran bajo el régimen de licencia paga y en los viajes de larga distancia transportan menos cargas y retornan vacíos, generando mayor costo ocioso. Además, señalaron que se observan estiramientos en los plazos de pago.

