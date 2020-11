Carlos Melconian elogió a Martín Guzmán pero dijo que "Argentina no arranca por el descalabro fiscal"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró hoy que la Argentina "no arranca" por el "descalabro fiscal y el signo de interrogación en la política", sin embargo también reconoció los "méritos" del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Vos tenés que juntar la macro, el dólar y la política. Sobre eso trabajás. Hay períodos donde se alinean los tres mal, pero hay períodos donde se alinean bien. Ahora, tenés descalabro fiscal, no tenés un dólar ridículo, pero hay un recontra signo de interrogación en la política: entonces no arranca el auto", sostuvo el economista, en diálogo con Ernesto Tenembaun por Radio Con Vos.

De acuerdo a la mirada del economista, y considerando la situación en otras países del mundo como los europeos que funcionan "a velocidad crucero", en la Argentina "los conflictos tienen desenlaces", indicó y buscó hechos del pasado para corroborar su argumento: "Entre 2008 y 2010 cuando no te da el cuero, te gastás el superávit y te fumás a las AFJP. Cuando en 2011 a 2015 no te da el cuero, te fumás las reservas. Cuando entre el 2016 y el 2019 no te da el cuero, te fumás la deuda. Cuando en 2020 no te da el cuero, emitís", dijo al hacer referencia a la esta forma de ir tapando situaciones a lo largo de los años en lugar de tomar decisiones más importantes en ciertos periodos.

Economistas: anuncio sobre menor emisión es "señal correcta" pero insuficiente

"En el período 2016-2019 terminás con USD 55.000 millones de deuda. En el 2020 con 8 puntos del PBI en emisión monetaria. No me encasillen ni en pesimista ni en optimista", enfatizó el ex funcionario.

De todos modos, y más allá de la coyuntura, elogió al ministro de Economía: "tipos como (Martín Guzmán) Guzmán me parece que tienen doble mérito, encima un tipo que está en el exterior en una Universidad...hay que venir a meterse a este conjunto de sinsabores, ganar mal, siempre te comés el garrón de alguien, siempre hay intereses; porque donde ponés un dedo siempre pisás a alguien. Entonces, ¿cómo no voy a dar la derecha para estos casos como Guzmán?, validó. Pero aprovechó también para ser categórico: "Después opino con la independencia y la contundencia que me da la cabeza", aceptó.

Cuando le consultaron que tipo de medidas tomaría en el caso de estar en la piel del actual ministro de Economía, Melconián admitió: "Yo en lugar de él hoy no estaría, porque para mi el formato de tomar un ministerio requiere ser parte de, haberlo mamado, no caer como un aviador", dijo. Y aprovechó para hacer una crítica con lo que a su juicio sucedió en el gobierno anterior. "(Mauricio) Macri cometió un error, ganó Capital, Provincia y Nación todo al mismo tiempo y por la ventana entraron 200 aviadores que yo nunca había visto", dijo.

Para el economista eso representa un problema porque "el equipo de ministros de un Presidente es algo muy selecto, con gran apoyo mutuo, de tipos que se miran a los ojos y saben lo que quieren, con gran lealtad", dijo.

Desesperación en la City por bonos "dollar linked" ante el riesgo de devaluación

"Tenes que estar consustanciado con lo que quiere el presidente, estar consustanciado con un programa de Gobierno donde el ministro de Economía se circunscribe a lo económico, pero tiene participación en el resto de cosas", resaltó y agregó: "Un ministro de Economía que no tenga claro los derechos de propiedad...vos no podés decir qué harías en lugar de Guzmán. ¿Sabés que piedra en la mochila son casos como la toma en Entre Ríos, los Guernica, los Vicentines?", cuestionó.

En el marco de la entrevista dijo que la Argentina es un país complicado que progresa de a ratos cuando hay una conjunción macro, política, cambiaria, cuando no tiene eventos fuertes o desenlaces complicados. "No es fácil encontrar todo eso junto en la Argentina. Eso no genera que un tipo venga a enterrar un dólar, ni siquiera que un argentino lo entierre", analizó.

Respecto a las últimas medidas para contener al dólar expresó: "Argentina necesita de los equilibrios, de no politizar cualquier cosa. Vos venís de criticar la colocación de deuda al 7 en dólares del gobierno anterior, y para bajar al dólar colocas bonos al 15, ahora", dijo.

Por ese motivo, y sin querer ser tildado como pesimista, consideró que a futuro "lo berreta está asegurado: vas a una cosa berreta en el mejor escenario. Uno mira al frente y quiere que este país tenga problemas como tienen todos, pero a 25.000 dólares de PBI per cápita, no a 8.000 per cápita. Que tenga problemas pero con una distribución del ingreso a la Uruguaya y no a la Argentina", sentenció.

LR