Para el Financial Times, pensar en renegociación sin quita es "fantasy land"

El prestigioso Financial Times de Londres publicó un artículo sobre la renegociación de la deuda argentina y advirtió que los bonistas que tienen esperanzas en una prolongación de los plazos de pago pero sin quita viven en “fantasy land” (tierra de fantasía).



En el artículo, el FT cita a un economista “cercano a Alberto Fernández” que para explicar si era cierto o no que no habría quita dijo: “A los políticos siempre les gusta dilatar el pánico”.

El texto agrega que un nuevo gobierno de Fernández podría emitir nuevos bonos para eximir a Argentina de pagar intereses por los próximos dos o tres años. La nota se refiere específicamente a los bonistas y sostiene que no hay renegociación creíble sin que la nueva administración se siente primero con el FMI, el principal acreedor.



E inclusive que se podría contemplar una quita más agresiva, del 20 por ciento, como ocurrió en Ucrania. El Financial Times cita también a un acreedor internacional que afirma que pensar en renegociación sin quita o tener expectativas es “irreal”. “El Fondo Monetario Internacional es el acreedor más importante y querrá ver algo de pánico en los inversores privados”, explicó esa fuente al medio británico.

FT/MC