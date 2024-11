Por el aumento de las tarifas, el 38% de las piletas de clubes de barrio están cerradas

La del club Franja de Oro es la única pileta climatizada de Pompeya. Durante todo el invierno estuvo cerrada porque el costo para mantenerla no podía compensarse con un aumento en las cuotas, por más importante que este fuera. El caso es uno de los tantos del país: según el Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, el 38% de las piletas climatizadas no abrió durante el invierno. Los valores de las tarifas de los servicios que se requieren para hacerlo crecieron entre un 350% y un 800% en el año, una variación que difiere según la zona.

“Durante la temporada de invierno no tuvimos pileta. Es imposible trasladar estos costos a la cuota, porque estaríamos hablando de valores altísimos”, explicó a PERFIL Daniel Pacín, Secretario General del Club Franja de Oro y de la Confederación Argentina de Clubes.

Además, comentó que este año, por el costo de los traslados, “casi no hubo competencias a nivel nacional. No solo de natación, sino deportivas en general”. El cierre de las piletas climatizadas afecta no solamente a quienes se entrenan para competir, “sino a aquellos que lo hacen por distracción, porque les gusta, o por prescripción médica”, agregó. “Tener la pileta cerrada hace que disminuyan los ingresos del club, es decir que se hace todo un círculo vicioso, donde vos cada vez prestás menos servicios, cada vez tenés menos ingresos, y cada vez tenés que pagar más”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para 2025 se prevé que el 84,8% del costo mayorista del sistema eléctrico sea cubierto por los usuarios. “Este valor representa un 30% más de lo que ya cubrían en 2024”, sostiene en un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn). Esto se debe a que “la partida presupuestaria de Sustentabilidad del Mercado Eléctrico, que contribuye indirectamente a reducir las tarifas a consumidores, tiene una fuerte caída nominal, que en términos reales es de más del 63%”.

Por la crisis que atraviesan los clubes, hay incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el corto plazo. “No sabemos qué va a pasar por el tema de que, si bien no tenés el costo de gas y de luz, están los sueldos y el mantenimiento de la pileta. Así que viene complicado también”, afirmó Pacín.

El Club Tres de Febrero, de San Martín, pasó de pagar $ 133.276,84 de gas en diciembre a $ 1.148.509,02, explica a este medio su presidenta, Graciela Lazzaroff, que además es representante de la Federación de entidades deportivas de ese partido. En el caso de la luz, de diciembre de 2023 a hoy la boleta pasó de los $ 182.983,22 a los $ 872.435,80.

El club tiene una pileta climatizada que logró mantener en invierno. “Para pagar las facturas de luz y gas sacamos plata que tenía otro destino, hicimos muchas cosas para poder sostenerla y no matar a la gente del barrio con el precio”, afirmó Lazzaroff.

Previo al apagón que organizó el Foro Multisectorial contra los tarifazos el 31 de octubre a modo de protesta –y al que adhirieron los clubes de barrio– las carteleras de las instituciones se llenaron con afiches en los que quedaba de manifiesto el esfuerzo que hacen para resistir: mientras las tarifas aumentaron hasta un 800%, las cuotas se incrementaron en un 77%.

Pese al esfuerzo, la situación económica general complica la sostenibilidad. “Los primeros que dejaron el club fueron los padres que hacían alguna actividad aparte. Lo que vemos ahora es que aumentó el nivel de morosidad”, explicó. “Nosotros hacemos planes de pago, pero igual se atrasan. También tuvimos que becar a algunos chicos porque el padre o la madre se quedó sin trabajo. Son realidades que empiezan a aparecer, que ya las tenemos conocidas de otros momentos, pero hoy es tremendo”, aseguró.

“Somos los clubes de barrio los que damos contención y formación a los futuros deportistas de élite y a todos los chicos y chicas que encuentran su lugar. Se fomentan valores de amistad, solidaridad, trabajo en equipo y respeto a las diferencias”, resaltó Lazzaroff.

Por eso, subrayó, el impacto de la crisis en los clubes va más allá de lo económico. Afectaría, sin ir más lejos, a los más de 1.300 socios que tiene el club Tres de Febrero y que practican allí mucho más que un deporte.

El informe de Farn destaca que el proyecto de Presupuesto para 2025 “prioriza los subsidios a la oferta de hidrocarburos ($ 228.000 millones), destinados a las empresas, por sobre los dirigidos a la demanda, que reciben los consumidores ($ 77.000 millones)”.

En el documento los autores consideran que si bien, e indudablemente, “la distribución de los subsidios energéticos es un tópico a discutir en Argentina, la concepción que muestra el Presupuesto 2025 es dejar de priorizar el acceso como un derecho o un medio de acceso a otros derechos”.